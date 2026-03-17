El 51% de préstamos externos de US$ 6.252 millones fue desembolsado

Dentro de la Administración Central, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentra el mayor volumen de financiamiento externo, con US$ 3.410 millones en préstamos aprobados, de los cuales US$ 1.539 millones fueron desembolsados, lo que implica una ejecución del 50%. Dado el peso del MOPC en proyectos de infraestructura vial, transporte y obras públicas, su participación resulta determinante para explicar el nivel agregado de desembolsos. En términos absolutos, esta institución explica una parte sustancial de los recursos canalizados hacia inversiones públicas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también registra un monto relevante dentro de la administración central, con US$ 469 millones en préstamos, de los cuales US$ 346 millones fueron desembolsados, lo que equivale a una ejecución del 74%. Esta tasa de desembolso se ubica por encima del promedio general y sugiere una implementación relativamente avanzada de los programas financiados con crédito externo.

En contraste, algunas instituciones presentan niveles de ejecución significativamente más altos, tal como se puede observar en la infografía.

Otros organismos presentan niveles intermedios de ejecución. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) registra US$ 115 millones en préstamos, con US$ 78 millones desembolsados, lo que equivale a un 66%. El Ministerio de Desarrollo Social (MDN) presenta US$ 102 millones en préstamos y US$ 66 millones desembolsados, con una ejecución del 65%. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) cuenta con US$ 186 millones en préstamos, de los cuales US$ 100 millones fueron desembolsados, equivalente al 48%.

Al mismo tiempo, algunas instituciones muestran niveles de ejecución relativamente bajos. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) registra US$ 130 millones en préstamos, con US$ 52 millones desembolsados, lo que representa una ejecución del 30%. El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) presenta US$ 20 millones en préstamos y US$ 5 millones desembolsados, equivalente al 25%. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) registra US$ 21 millones en préstamos, sin desembolsos registrados hasta el momento.

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En el sector público financiero, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) presenta US$ 250 millones en préstamos externos, con US$ 61 millones desembolsados, lo que representa una ejecución del 24%. Este nivel de ejecución relativamente bajo puede responder al carácter intermediador de la institución, cuyo financiamiento suele canalizarse progresivamente hacia el sistema financiero para proyectos productivos o de inversión.

Dentro del sector público no financiero, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) registra US$ 1.361 millones en préstamos, con US$ 780 millones desembolsados, equivalente a una ejecución del 57%, una de las más relevantes en términos de volumen absoluto. El Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta US$ 43 millones en préstamos y US$ 37 millones desembolsados, con una ejecución del 86%. En contraste, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registra US$ 30 millones en préstamos, con US$ 1 millón desembolsado, equivalente al 3%.

En conjunto, los datos muestran una heterogeneidad considerable en la ejecución de los préstamos externos. Mientras algunas instituciones alcanzan niveles cercanos al total desembolsado, otras todavía presentan avances limitados en la implementación de los recursos, dinámica que, aparte de la capacidad de ejecución, también podría estar vinculada a recientes aprobaciones.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.