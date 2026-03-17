Éxodo de pequeños mineros: datos de la ANDE confirman caída del 42% en el sector legal

El análisis de los documentos proveídos por la ANDE en 2025 del listado de los clientes registrados en el Grupo de Consumo Intensivo Especial (GCIE) y del listado en 2026 prueba una caída importante: de los 71 clientes registrados en 2025, la nómina se redujo a 41 en 2026. Esta dmerma de 30 operadores representa una baja del 42% en la base de clientes legales. Sin embargo, el dato más revelador no es el número total, sino el perfil de quienes abandonaron la actividad.

La presencia de personas físicas (nombres propios) en el listado legal cayó abruptamente. Mientras que en 2025 figuraban 19 individuos como titulares de contratos, para el 2026 esa cifra se redujo a solo 5 nombres. Entre los 17 titulares que desaparecieron del registro figuran nombres como:

Alfredo Augusto Maggi Aquino

Alberto Manuel Villamayor Bordenave

Benito Samuel González Gómez

Enzo Daniel Melgarejo

Gustavo Amadeo Herrero Amadeo

Hongzhen Xia

Jairo Casott Bonicontro

Karen Lorena Alfonso Portillo

Karina Teresa Portal De Zou

Liaw Jien Huei

Marcelo Hector Yahya Romano

Mauricio Luis Portillo González

Miguel Angel Candia Scoroina

Nicolas Moldavsky

Paula Giudice

Simon Elias González González

Xia Zhihua

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Solo Cayo Adalberto Maidana Marinoni y Maria Cristina Diaz De Van Humbeeck lograron mantenerse vigentes en ambos periodos.

El impacto de la tarifa y la advertencia de CAPAMAD

Este fenómeno de deserción masiva de pequeños operadores valida las advertencias de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad) en septiembre de 2024. Entonces, el vocero del gremio, Jimmy Kim, alertaba que las pequeñas empresas de 1 MW a 2 MW estaban dejando de ser competitivas debido a la suba de precios de la ANDE establecida en la Resolución P/N° 49238.

Kim señalaba que el impacto más severo lo sufrieron las empresas conectadas en media tensión (línea aérea). Los datos actuales confirman esta tendencia, ya que la gran mayoría de las bajas corresponden a esta categoría, mientras que los grandes jugadores en Muy Alta Tensión (220 kV), como CADEMOT S.A. o Penguin Infrastructure S.A., se mantienen estables en sus operaciones.

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Relato vs. Realidad

En febrero de 2025, el Ing. Félix Sosa, titular de la ANDE, afirmaba que “no se fue ninguna criptominera” y que no habían registrado solicitudes de rescisión pese al ajuste tarifario. No obstante, los registros comerciales de la propia institución desmienten esta versión.

Si bien es cierto que los grandes consumidores de 220 kV no rescindieron contratos, el segmento de pequeños y medianos mineros bajo nombres propios ha sido prácticamente barrido del sistema legal.

Incluso en el reporte de septiembre de 2024, el gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón, ya admitía que nueve criptomineras habían sido dadas de baja por impago o por decisión propia en ell momento de regularizarse.

Pese a la incorporación de tres nuevos nombres en 2026 —Francisco Gonzalez, Julio Esteban Benitez Diaz y Peter Ujjobbagy—, la disminución fue drástica.