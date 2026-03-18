Factoraje: qué es este instrumento financiero que ofrece el Gobierno ante millonarias deudas

El Gobierno mantendrá este miércoles una reunión con representantes de las constructoras para analizar la deuda millonaria del Estado con el sector. Una de las alternativas de pago que se planteó es el factoraje.

La presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Cramer, explicó qué es el factoraje. Señaló que se trata de una herramienta financiera que convierte una deuda en algo que se puede vender en el mercado. Es decir, primero el Estado y las empresas negocian un monto final —que puede incluir intereses— y ese total se transforma en un “papel” o instrumento.

Posteriormente, ese instrumento se ofrece al sistema financiero. Según explicó, los bancos (u otros actores) compran ese derecho de cobro con un descuento, ya que adelantan dinero a la empresa hoy y se quedan con el derecho de cobrarle al Estado después.

“Es una herramienta de negociación, es una herramienta financiera y dependerá de sus condiciones y de ver qué tan atractivo es para los bancos”, mencionó.

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Todo depende de cómo se arme el producto

Cramer aclaró que no se puede determinar aún si será conveniente o no, porque todo depende de la negociación previa y del diseño final.

Resaltó que el punto clave es el monto que acuerden el Estado y las empresas, pero también los plazos en que tardará el Estado en pagar. Remarcó que esto es determinante porque -dijo- el tiempo tiene un costo.

Además, indicó que el atractivo para bancos, financieras o casas de bolsa dependerá de cómo el Ministerio estructure la operación con relación a las condiciones, tasas, plazos y forma de pago.

Precisó que también influye si las empresas venden toda la deuda o solo una parte y cómo se distribuyen los intereses dentro del acuerdo inicial.

Falta poco para conocer los detalles

Aunque aún no hay definiciones claras, Cramer adelantó que no debería pasar mucho tiempo para que el esquema sea público.

“Todo depende del tiempo. Tiempo es plata. Hay que ver cuál es la propuesta. Encima, el dólar no está siendo estable. No va a pasar mucho tiempo sin que esto sea público”, refrió.

Sin embargo, apuntó que el sistema financiero no decide cómo se reparten capital e intereses, pues mencionó que eso lo negocian directamente el Estado y las empresas. Acotó que, a partir de ese acuerdo, recién se construye el instrumento que luego se ofrecerá al mercado.

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La titular de Asoban, asimismo, resaltó que se trata de un monto millonario lo que adeuda el Estado y resaltó que “no es normal” que se utilice el Tesoro nacional como respaldo. Según la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), del total adeudado, unos US$ 250 millones corresponden a certificados de obras de construcción ya ejecutadas, mientras que cerca de US$ 110 millones son intereses acumulados por la mora.