Constructoras apoyan factoraje toda vez que el Estado asuma intereses

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, informó que del total adeudado, unos US$ 250 millones corresponden a certificados de obras de construcción ya ejecutadas, mientras que cerca de US$ 110 millones son intereses acumulados por la mora.

Como alternativa para aliviar la situación financiera de las empresas, el Gobierno planteó el uso del mecanismo de factoraje financiero, mediante el cual las constructoras podrían vender sus certificados de obra a bancos de plaza para cobrar anticipadamente los montos pendientes. En ese esquema las entidades bancarias compran las cuentas por cobrar, adelantan el pago a las empresas y luego cobran al Estado en un cierto plazo.

Desde el sector de la construcción señalan que, aun utilizando el factoraje, la obligación del Estado no desaparece pues finalmente las instituciones públicas deberán cancelar los compromisos, ya sea pagando a las constructoras o a los bancos que adquieran certificados.

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Las empresas no pueden asumir intereses

Paul Sarubbi explicó que el gremio no se opone al mecanismo, siempre que los costos financieros no recaigan sobre las empresas. “Puede ser una opción. Es una herramienta que puede servir cuando el Estado tiene problemas de flujo (...) Pero lo que no puede pasar es que los intereses que se paguen por esa cesión de crédito sean absorbidos por las empresas”, afirmó.

Recordó que el mecanismo de factoring ya fue aplicado entre 2022 y 2023, cuando las constructoras cedieron certificados de obra a entidades financieras. En esa oportunidad, los intereses fueron descontados de los pagos y luego las empresas solicitaron al Estado la devolución de esos valores.

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“En ese entonces los intereses se descontaban directamente de los certificados de obra. Uno cobraba solamente la diferencia, ya restando esos intereses por anticipado”, explicó. Detalló que dichos costos financieros acumulados son los que hoy explican los US$ 110 millones que el sector reclama por intereses.

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“En nuestro rubro los márgenes son muy pequeños. Si el banco ya me descuenta de entrada la totalidad de los intereses, al final terminamos perdiendo. Por eso estamos de acuerdo gremialmente con la herramienta de factoraje, pero los intereses tienen que ser pagados directamente desde el Estado al ente financiador, los bancos”, sostuvo.

Descalce presupuestario

Además, a la deuda acumulada se suma un descalce presupuestario en obras públicas para este año. Según datos del sector, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para infraestructura ronda los US$ 570 millones en 2026, mientras que las obras actualmente en ejecución podrían demandar entre US$ 700 millones y US$ 850 millones. Esto implica que al pasivo acumulado de US$ 360 millones, se suma el riesgo de que la deuda siga creciendo si no se establece un plan de pagos.

En ese contexto, Sarubbi informó que se solicitó audiencia este viernes con el Gobierno, pero que aún no tienen una respuesta sobre cuándo podría concretarse la reunión en busca de un plan de pago para los millonarios compromisos.

Debate en Constructecnia

Según informó Cavialpa, en el marco de la Constructecnia 2026 se planteará el debate de cómo encontrar un equilibrio entre el financiamiento del Estado con limitado margen fiscal (este año se prevé volver al -1,5% del PIB) y la inversión privada. A instancias del citado gremio, expondrá en dicha feria internacional el exministro de Vivienda de Perú, economista Milton Von Hesse La Serna. La charla magistral se titula “La inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal”.

La 26.ª Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción - Constructecnia será del 21 al 24 de mayo, en la Conmebol.