Gobierno promete pagos a constructoras, pero presupuesto sigue siendo insuficiente

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez; el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se reunieron este miércoles con representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), con el objetivo de abordar la millonaria deuda del Estado con el sector, que asciende a más de US$ 360 millones.

“Estamos trabajando en una solución a corto plazo, viable y eficiente para todos, porque sabemos que detrás de cada obra hay trabajadores y empresas. Gobernar es tomar decisiones y establecer prioridades. Hoy estamos haciendo ambas, porque el desarrollo del país no puede esperar”, publicó Giménez en sus redes sociales.

Durante el encuentro, la ministra Centurión fue designada vocera según informaron desde la Presidencia, pero la misma no ha dado declaraciones a la prensa, como se volvió habitual, por lo que no explica los pagos previstos y cómo se concretarían para no afectar el déficit fiscal del 1,5% previsto para este año.

Desde el mediodía, periodistas insistieron a través de la Dirección de Comunicaciones del MOPC para acceder a los datos de la reunión, pero no hubo respuestas. Aunque prometieron recibir a la prensa esta tarde.

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Prometen pagos, pero presupuesto sigue siendo insuficiente

En este escenario, el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, explicó a ABC TV que hubo un compromiso de regularizar los pagos correspondientes a las obras financiadas con fondos externos, mientras que las deudas de fondos locales se cancelarán mediante la utilización de factoring (factoraje) o cesión de crédito a los bancos de plaza, cuya reglamentación ya fue presentada a los gremios.

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Sarubbi detalló que la deuda a ser pagada con fondos externos rondan unos US$ 50-60 millones, mientras que los correspondientes a fondos locales ascienden a unos US$ 150 millones, que se cubrirá con factoraje. La diferencia hasta superar los US$ 360 millones se debe a intereses acumulados (unos US$ 110 millones aproximadamente), sobre los cuales el Gobierno también hará una propuesta de pago en breve.

“El encuentro fue más de propuestas que de decisiones definitivas. Lo importante es que hubo buena predisposición por parte del Ejecutivo y se destacó que la infraestructura es un eje prioritario del Gobierno. Ahora seguimos trabajando para definir las condiciones y evitar que se acumulen nuevas deudas”, agregó Sarubbi.

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Presupuesto insuficiente para las obras anunciadas

El presidente de Cavialpa también advirtió que, a pesar de los compromisos, el presupuesto destinado a obras para este año es insuficiente para cubrir las necesidades del sector.

“Explicamos al Gobierno que no queremos volver a la situación de acumulación de deuda en seis u ocho meses; es necesario empezar ahora a trabajar en reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias para que esto no ocurra”, señaló.