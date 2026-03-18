Nueva ley de la reforma de al caja fiscal “choca contra la realidad” sostienen desde la UIP

Tras la reciente promulgación de la ley de reforma de la Caja Fiscal, Enrique Duarte, quien encabeza la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), expresó que no hay satisfacción con lo que salió del Congreso.

Para Duarte, el problema de la Caja Fiscal es un “clavo” que Paraguay viene arrastrando hace años y que hoy golpea con fuerza el gasto público.

El dirigente lamentó que, a pesar de la urgencia, se haya optado nuevamente por medidas a medias que no solucionan de raíz.

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Duarte celebró la postura del Gobierno, y muy especialmente la del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. “Quiero celebrar el coraje del ministro, que recibió muchas críticas, pero tuvo la valentía de presentar un plan consciente. Todos acompañamos porque sabíamos que había que hacer algo”, señaló el empresario.

Sin embargo, ese impulso inicial se habría frenado en seco al llegar al Poder Legislativo. Según Duarte, el Senado decidió ignorar la gravedad del colapso. “Pensamos que el Senado no estuvo a la altura de las necesidades del país. Las decisiones que tomó el Congreso no fueron contra la caja, fueron contra la propia realidad”, disparó.

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Se acabaron los “jugadores pasivos”

El titular de la Feprinco sentenció que el sector productivo ya no se quedará de brazos cruzados mientras se cocina el futuro económico del país en oficinas políticas.

“Esto nos hace reflexionar: ya no podemos ser actores pasivos. Vamos a comenzar a exigir una participación real en las decisiones de políticas públicas”, advirtió.

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Duarte subrayó que el país necesita empleo de calidad y que, para lograrlo, no se pueden seguir rompiendo los eslabones de la “cadena virtuosa” de la economía con cambios constantes en las reglas de juego, lo que envía señales pésimas tanto al mercado interno como a los inversores de afuera.

“Ya no tenemos que implementar medidas parches. Hay que definir qué país queremos y apostar a un sistema desarrollista”, concluyó.