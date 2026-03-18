Educadores logran mejoras en jubilación y solicitan respuestas al IPS por déficit en servicios

El dirigente del sector educativo Alfredo Fleitas declaró que ayer los diputados aceptaron la versión de los senadores, con lo que se logró reivindicar algunos de los derechos, como que la edad mínima pase de 57 a 53 años; se volvió a incorporar la jubilación extraordinaria, a la que se puede acceder en caso de enfermedad y en caso de algunos accidentes; también se logró la reincorporación de bonificaciones hasta dos hijos para las mujeres, y el aporte patronal de 10 años en una sola vez, que en la versión de Diputados se haría de forma progresiva hasta 5% en forma gradual, 1% por año. Según explicó, estos puntos fueron considerados prioritarios por el gremio docente.

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Si bien se lograron algunos de los objetivos, existe descontento en el sector educativo a raíz de que el aporte se llevó del 16% al 19%. Para el próximo año se va a exigir un reajuste, de manera a poder reponer ese 3% de aporte que se les quita ahora. Fleitas manifestó que esta situación genera preocupación entre los trabajadores de la educación, quienes consideran que el incremento afecta directamente a sus ingresos. No obstante, aseguró que continuarán las gestiones para lograr una compensación adecuada.

En otro momento, el dirigente señaló que recibieron presión y amenazas desde el Ministerio de Educación con anuncio de descuento de salarios. Pero la manifestación está garantizada por ley; un ciudadano tiene derecho a manifestarse dos o tres días sin comunicar a la patronal. En ese sentido, cuestionó la postura adoptada por las autoridades y reiteró que las medidas de fuerza se desarrollan dentro del marco legal. Además, remarcó que el derecho a la protesta no puede ser vulnerado.

IPS

Al mismo tiempo, Alfredo Fleitas señaló que existe la intención de pedir la destitución del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; esto se debería a que existen algunos servicios que no se están recibiendo de parte del IPS, pese a que religiosamente cada mes se le quita de su salario el 5,5%. “El servicio tiene que ser constante, así como se nos quita de nuestro salario”, expresó el dirigente, evidenciando el malestar existente en el sector. También indicó que hay reclamos reiterados por deficiencias en la atención.

Próximamente se solicitará una audiencia con Brítez para que brinde explicaciones sobre el déficit que existe en algunos servicios, y posteriormente ir avanzando en las negociaciones; en caso de no lograrse las mejoras, se pedirá su renuncia. “Cada docente aporta mensualmente el 5,5% de su salario, en el país existen aproximadamente 90.000 educadores; sumando todo eso es un monto importante para que el servicio esté en óptimas condiciones”, afirmó. Finalmente, sostuvo que el gremio seguirá insistiendo en mejores condiciones para los asegurados.

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