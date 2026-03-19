Gobierno plantea regular utilidades en reserva por presunta evasión de impuestos

El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, señaló que el Gobierno está elaborando un proyecto de ley para regular el uso de la figura de “utilidades en reserva”, ante lo que considera un uso abusivo por parte de algunas empresas.

Según explicó, actualmente la normativa permite a las firmas destinar utilidades a reservas en lugar de capitalizarlas o distribuirlas como dividendos —lo que implicaría el pago de impuestos—, pero no establece límites de tiempo. Esta ausencia de regulación habría generado una “laguna legal” que, en la práctica, está siendo aprovechada para postergar o evitar el pago de tributos.

Orué indicó que detectaron casos en los que empresas mantienen estos recursos en reserva durante largos periodos, incluso, en reiteradas ocasiones, con el objetivo de no inyectar capital ni distribuir ganancias, reduciendo así su carga impositiva. Aclaró que la figura en sí no es irregular, pero sí el uso extendido en el tiempo sin una definición clara, lo que calificó como un “abuso”.

Ante esta situación, el Gobierno trabaja en una propuesta que establezca un plazo máximo —que preliminarmente se menciona en torno a tres años— para mantener los activos en reserva. Cumplido ese periodo, las empresas deberían optar entre capitalizar los recursos o distribuirlos, pagando los impuestos correspondientes.

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No se crean nuevos impuestos

El titular de la DNIT subrayó que la iniciativa no busca crear nuevos impuestos ni aumentar la carga tributaria, sino cerrar espacios de elusión fiscal y garantizar que “todos paguen lo que corresponde”.

En ese sentido, enmarcó la propuesta como una medida antielusión, alineada con prácticas internacionales que buscan evitar el uso indebido de vacíos legales.

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Orué indicó que el proyecto aún se encuentra en etapa de análisis técnico, considerando que existen distintos tipos de empresas y situaciones, por lo que se busca definir un plazo “prudente” acorde al flujo y características de cada caso. Añadió se espera que en los próximos días la iniciativa esté más “afinada” para su presentación.