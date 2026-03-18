Gobierno mira las reservas de empresas y no descarta aplicarles impuestos

Según las propias declaraciones del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, al país le va bien, pero al fisco “no tanto”, ya que del 20% de crecimiento previsto para el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2026, hoy día se tiene un nulo crecimiento. Uno de los sectores en el que se registra mayor déficit de recaudación es el aduanero.

“De Itaipú y Yacyretá estamos perdiendo US$ 120 millones. Esperábamos un crecimiento del 8% de las recaudaciones y en realidad está en cero. Si ves el 8% de diferencia sobre el total de recaudaciones del año pasado, es aproximadamente US$ 450 millones. Eso es sumado, da entre US$ 600 y 660 millones que es la falta de ingresos que tenemos este año. El PGN está en una situación de gastos irreal. En la parte aduanera principalmente se dio la caída de las recaudaciones”, detalló en el programa Mesa con Enrique Vargas Peña de ABC TV.

Insistió en que, al igual que el propio Presidente de la República, Santiago Peña, no aumentarán ni crearán nuevos impuestos.

Sin embargo, contó que hay unas cosas que están haciendo algunas empresas y que no son ilegales, pero si le parece que no deberían hacer.

Lea más: Itaipú/Yacyretá y su aporte a la “economía de guerra”

Impuestos a las reservas

Explicó que cuando las empresas tienen utilidades, ellos básicamente tienen tres opciones, que son distribuir las mismas entre los accionistas, capitalizar o mandarlas a las reservas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al distribuir las utilidades o capitalizarlas, las empresas deben pagar impuestos; sin embargo, cuando las utilidades se envían a reservas, porque no se deciden de los primeras dos operaciones, cuál se va a hacer, no pagan impuestos.

“Me parece bien que se queden pensando un año o tal vez dos años, pero más de tres años, están haciendo algún tipo de artilugio de tal manera a evitar realmente pagar impuestos. Lastimosamente eso va a requerir de una modificación legal y es lo que vamos a hacer con Óscar (Orué, de la DNIT), enviar un proyecto de ley para ajustar algunas válvulas de escape que están teniendo las recaudaciones”, afirmó.

Agregó que si una empresa en dos años no definió qué va a hacer con sus utilidades, es el momento de pagar impuestos.

Insistió en que la propuesta para modificar la ley y gravar las reservas de las utilidades de las empresas evitaría ese exceso que podrían tener algunas empresas para no pagar impuestos.