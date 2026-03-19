Economía
19 de marzo de 2026 - 15:52

Salarios y beneficios sociales: MEF anunció calendario de pagos de marzo

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Este lunes 23 arranca el calendario de pagos correspondiente a este mesGentileza

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó el calendario de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al presente mes. En esta nota se detallan las fechas de acreditaciones.

Por ABC Color

De acuerdo con la comunicación oficial, este lunes 23, arrancará el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al mes de marzo, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).

Los desembolsos iniciarán en esa fecha con los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica. Cabe mencionar que el PGN 2026 contempla alcanzar a 370.000 adultos mayores, lo que representa cubrir más del 80% de la población que cumple con los requisitos legales. Los adultos mayores beneficiarios de este programa perciben G. 724.762 mensual, que representa el 25% del salario mínimo vigente hasta el mes de junio de G. 2.899.048.

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Seguidamente, el cronograma contempla que el martes 24 percibirán sus haberes los jubilados de la Caja Fiscal, mientras que el miércoles 25 se acreditarán los salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Calendario de pagos de marzo
Calendario de pagos de marzo

A febrero del presente año, el fondo de jubilaciones del sector público representó egresos por pago de haberes por valor de G. 1,033 billones, y un déficit de G. 442.289 millones (US$ 68 millones)

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El cronograma del MEF continuará el jueves 26 con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones; mientras que el viernes 27 de marzo proseguirá con el pago a servidores públicos del Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales. En tanto que el lunes 30 y martes 31 de marzo se abonarán los Servicios Personales pendientes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recordaron igualmente que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).