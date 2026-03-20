ANDE dice que nuevas obras subterráneas funcionan bien y apunta a desagües colapsados

Tras las recientes críticas a los cortes de energía en el microcentro de Asunción luego del último temporal, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) salió al paso de la publicación titulada “ANDE naufraga: bombas robadas, falta de seguro y un “plan piloto” que hace agua”, que calificaban de “fallido” el plan de cableado subterráneo. El Ing. José González, director de Distribución de la institución, remitió una nota aclaratoria señalando que existe una confusión técnica en los cuestionamientos publicados.

González enfatizó que es un error vincular las fallas recientes con las nuevas obras de modernización en el centro histórico. Según el alto funcionario, los puestos de distribución (PD) que resultaron inundados fueron construidos en las décadas de los 80 y 90.

“Las nuevas obras subterráneas están en correcto funcionamiento y no fueron las causantes de los fuera de servicio de los tres alimentadores de 23.000 voltios en el microcentro”, explicó el Ing. González, rechazando la versión según la cual el proyecto actual está “haciendo agua”.

Lea más: ANDE naufraga: bombas robadas, falta de seguro y un “plan piloto” que hace agua

Basura y desagües pluviales

Uno de los puntos centrales del descargo de la ANDE recae en el estado de la infraestructura pluvial de Asunción. El director explicó que gran parte de los desagües de las calles del microcentro se encuentran obstruidos por basura y restos de materiales de obras civiles.

Esta situación provoca que, en días de lluvias de gran intensidad, el caudal de agua no sea absorbido por el sistema y termine desembocando directamente en las fosas de entrada de los puestos de distribución eléctrica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a la denuncia sobre el robo de motobombas de los PDs, González señaló que el problema es persistente. Detalló que en el cuadrante comprendido entre las calles Paraguayo Independiente, Rodríguez de Francia, Hernandarias y Brasil existen más de 600 puestos de distribución.

Solo en los últimos cinco años, la ANDE ha tenido que reponer aproximadamente 100 bombas de desagüe debido los a robos y averías. Al ser hurtados los sistemas automáticos, el personal de la ANDE debe realizar el desagote en forma manual, un proceso que, dada la magnitud del agua acumulada, demanda un tiempo considerable antes de restablecer el servicio eléctrico.

Lea más: ANDE normaliza servicio tras temporal, pero denuncia robo masivo de bombas en puestos inundados

Reclamo ciudadano

Sobre el caso específico del corte en las calles Presidente Franco y Ayolas, que afectó a comerciantes de la zona, el Ing. González aclaró que esos puestos de entrega ya estaban operativos mucho antes de las recientes mejoras en la iluminación y el cableado, por lo que no forman parte del nuevo sistema de modernización, aunque sufrieron el mismo impacto por la falta de drenaje pluvial eficiente en la zona.

Con esta aclaración, la empresa estatal busca deslindar responsabilidades sobre la ineficacia de las nuevas inversiones, señalando que el problema tiene múltiples causas y requiere de una solución integral.