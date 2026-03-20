Combustibles: precios seguirán en alza y Gobierno debería analizar medidas fiscales

El presidente de la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac), Adolfo Martín Sánchez, advirtió que la escalada internacional de los precios del combustible podría agravarse si el conflicto en Medio Oriente se extiende, incluso con riesgo de desabastecimiento. Señaló además que varios países ya reducen impuestos a los carburantes, medida que —sostuvo— debería ser evaluada por el Gobierno.

Precios en niveles históricos

Sánchez afirmó que el petróleo alcanzó valores que no se registraban desde grandes conflictos internacionales, superando incluso picos anteriores vinculados a guerras.

Indicó que, desde el inicio del actual conflicto, los precios de referencia internacional subieron cerca de 85%, lo que se traduce en un incremento aproximado de G. 3.800 por litro.

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Distribuidoras operan con pérdidas

El titular de Cadipac aseguró que las empresas del sector están absorbiendo el impacto de la suba, ya que los ajustes locales han sido menores al incremento real del mercado internacional.

Explicó que el sistema de importación —con tiempos de traslado de entre 20 y 40 días— impide fijar precios estables, lo que genera un descalce entre el costo de reposición y el valor de venta.

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Riesgo de desabastecimiento

Sánchez advirtió que el escenario podría empeorar si la situación se prolonga, ya que vender combustible en estas condiciones implica pérdidas significativas.

En ese contexto, no descartó que operadores opten por reducir o suspender ventas, lo que podría derivar en problemas de abastecimiento en el mercado local.

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Presión para reducir impuestos

El representante del gremio sostuvo que varios países han aplicado reducciones impositivas para mitigar el impacto en los precios finales.

Afirmó que, si bien reconoce las limitaciones fiscales del Estado, considera que el Gobierno deberá analizar medidas similares para evitar un impacto generalizado en la economía.

Impacto en toda la economía

El dirigente alertó que el encarecimiento del combustible repercutirá directamente en fletes, productos de la canasta básica y costos logísticos en general.

“Si esto se prolonga tres meses, el escenario será muy complicado”, advirtió, al insistir en la necesidad de medidas urgentes.