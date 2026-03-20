Combustibles: se completa segunda ola de aumentos en grandes emblemas privados

Los emblemas privados más grandes, Shell y Copetrol, volvieron a subir los precios de los combustibles desde hoy, con lo cual se completa la segunda ola de incrementos en dos semanas. En el caso del diésel, el alza acumulada ya llega a unos G. 1.700 por litro y, en el de las naftas, hasta G. 1.250 por litro.

El reajuste en estos emblemas también oscila entre G. 400 y G. 990 por litro, principalmente en el gasoíl, y responde al aumento de las cotizaciones internacionales impulsado por la guerra en Medio Oriente.

Los emblemas más pequeños habían comenzado a aplicar sus aumentos desde inicios de esta semana, entre ellos Fuelpar, Energy, Petromax e Integral, a los que luego se sumaron Petrobras, Puma Energy, Petrochaco y Compasa.

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Así quedan los precios; mientras, Petropar sigue analizando

Tras el ajuste, los precios aproximados en las estaciones privadas quedaron de la siguiente manera: diésel común, G. 7.980 por litro; diésel premium, G. 9.700; nafta común (88 octanos), G. 6.240; nafta intermedia (93 octanos), G. 6.740; y nafta súper (97 octanos), G. 8.290 por litro.

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Petropar, por ahora, mantiene sus precios y, según confirmó el presidente de la estatal, William Wilka, sigue analizando la evolución de las cotizaciones internacionales, que —admitió— se encuentran cada vez más presionadas. No obstante, admitió que el stock de la petrolera del Estado podría agotarse más rápido si los usuarios se vuelcan masivamente a cargar en sus estaciones ante la ola de subas que aplicaron los privados.

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“Todavía estamos revisando, estamos analizando. No tenemos una posición definida. Estamos haciendo todo lo posible para estirar nuestro stock, pero el mercado está muy complicado”, explicó Wilka en una reciente entrevista con este medio.