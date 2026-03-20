Suba de combustibles: Petropar sigue monitoreando y señala récord en precios internacionales

Los emblemas privados más grandes, Shell y Copetrol, volvieron a subir los precios de los combustibles desde hoy, con lo cual se completa la segunda ola de incrementos en dos semanas. En el caso del diésel, el alza acumulada ya llega a unos G. 1.700 por litro y, en el de las naftas, hasta G. 1.250 por litro.

Mientras tanto, Petróleos Paraguayos (Petropar) informó que continúa monitoreando los precios y que, hasta el momento, no hay novedades sobre un posible ajuste.

“Respecto al tema de precios, efectivamente los emblemas privados volvieron a ajustar desde la fecha. Pero nosotros seguimos monitoreando y, por lo menos hasta hoy, no tenemos nada definido aún”, informó a este diario el presidente de la estatal, William Wilka.

Volvió a señalar que la cotización “está complicada” y que eso escapa a las manos de la estatal, que en algún momento necesariamente deberá aplicar un reajuste.

“Ayer cerró nuevamente con récord, tanto en el diésel como en las gasolinas. Nosotros estamos estirando ya por más de veinte días y la idea es seguir analizando qué acciones tomar, pero sí, lastimosamente escapa de nuestras manos la fijación de precios; directamente somos tomadores de precios”, agregó.

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Emblemas privados ya reajustaron

El reajuste de los emblemas más grandes también oscila entre G. 400 y G. 990 por litro, principalmente en el gasoíl, y responde al aumento de las cotizaciones internacionales impulsado por la guerra en Medio Oriente. Esto se suma al incremento que ya habían aplicado el 11 de marzo, de entre G. 500 y G. 740 por litro, dependiendo del tipo de carburante.

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Los emblemas más pequeños habían comenzado a aplicar sus aumentos desde inicios de esta semana, entre ellos Fuelpar, Energy, Petromax e Integral, a los que luego se sumaron Petrobras, Puma Energy, Petrochaco y Compasa, entre otros.

Tras el ajuste, los precios aproximados en las estaciones privadas quedaron de la siguiente manera: diésel común, G. 7.980 por litro; diésel premium, G. 9.700; nafta común (88 octanos), G. 6.240; nafta intermedia (93 octanos), G. 6.740; y nafta súper (97 octanos), G. 8.290 por litro.