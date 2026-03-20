“Impuesto a la prudencia”: sector importador critica plan sobre utilidades en reserva

Desde el Gobierno indicaron que las empresas, para evitar el pago de impuestos durante algunos años, destinan sus utilidades a las reservas. Ante esta situación y para restringir lo que calificaron como “exceso” por parte de las compañías, plantean elaborar un proyecto de ley para modificar la normativa actual.

El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, conversó con ABC sobre la propuesta del Ejecutivo. Sostuvo que preocupa que se ponga el foco en un porcentaje ínfimo de ingresos dentro de un esquema que hoy es absolutamente legal.

En ese sentido, afirmó que se está dejando de lado que el 70% de la economía paraguaya funciona bajo la evasión, es decir, “en el mundo ilegal”.

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No pensar en “artilugios” para cobrar a los que ya pagan

Dumot consideró que, ante la necesidad de recaudación, se deben extremar las medidas para cobrar a quienes no pagan y “no pensar en artilugios para cobrar un poco más a los que ya cumplen absolutamente con todo lo que corresponde”, aseveró.

“Con la medida, se estaría proponiendo como una suerte de impuesto a la prudencia o al ahorro, ya que las empresas, por naturaleza, deben evaluar el momento oportuno para distribuir sus dividendos en función de su flujo de caja, su disponibilidad, sus proyectos de inversión y muchos otros factores que no son inmediatos ni de corto plazo”, apuntó.

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Empresas están muy endeudadas

Señaló que, debido a esta situación y a los criterios de prudencia que adoptan las empresas, se las terminaría obligando a pagar un impuesto. Además, advirtió que, ante la presión impositiva que se impondría con este modelo, algunas compañías se verían obligadas a tomar créditos para distribuir dividendos.

“Eso es lo menos recomendable desde la perspectiva de una correcta administración empresarial”, acotó.

Indicó que esto ocurre, sobre todo, en un mercado donde muchas empresas están “altamente apalancadas” en los bancos, tienen deudas importantes y enfrentan dificultades para cobrar a sus clientes.

“Ahora tendrán que endeudarse debido a la presión de tomar la decisión de pago de dividendos de manera inmediata. No vemos con buenos ojos la situación”, manifestó.

“El Gobierno tiene mucha tarea por hacer”

Precisó que, tras el anuncio de la semana pasada de que no se subirían impuestos, el sector importador se encontraba “con tranquilidad”, ya que consideraban que era la posición correcta. Sin embargo, ahora el escenario es más desalentador, según lo destacado, al momento de indicar que el Gobierno tiene “tarea por hacer” en lo que es gasto público y, mucho más, en la recaudación proveniente de la economía informal o en evasión.

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“Lastimosamente, una de las primeras medidas vuelve a ser sacar unos pesos más de los pocos que están 100% dentro del marco de la legalidad”, acotó.

Para Dumot, esta medida obligará a las empresas a tomar “decisiones financieras incorrectas” por las ansias de recaudación del Gobierno.