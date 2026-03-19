Empresariado rechaza plan sobre utilidades en reserva y advierte: “El problema es el gasto público”

Autoridades nacionales dieron a conocer que el Gobierno está elaborando un proyecto de ley para regular el uso de la figura de “utilidades en reserva”. Según lo explicado por Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), los accionistas de compañías, para evitar el pago de impuestos, destinan sus utilidades a las reservas de la empresa, y no hay límite para que realicen esta acción a lo largo de los años.

En entrevista con ABC TV, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández, había adelantado detalles de la iniciativa y señaló “que le parece bien” que las firmas se queden pensando un año o tal vez dos años (utilidades de reservas), pero si es más de tres años, están haciendo “algún tipo de artilugio de tal manera a evitar realmente pagar impuestos”.

Insistió que la propuesta para modificar la ley y gravar las reservas de las utilidades de las empresas evitaría ese exceso que podrían tener algunas empresas para no pagar impuestos.

“El Gobierno está errando el foco”

Al respecto, fueron consultados referentes del empresariado paraguayo.

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, mencionó que aún no analizaron las implicancias de este planteamiento de manera institucional. No obstante, de manera personal sostuvo que se está errando el foco del problema real, que -resaltó- es la calidad del gasto público.

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Indicó que el problema radica en el mal uso de los recursos por parte del Estado y, en tal sentido, mencionó prácticas como la corrupción, los planilleros y nepobabys (parientes de políticos e influyentes que ingresaron sin concurso a la Función Pública). Señaló que, de acuerdo con datos oficiales, se malgastan alrededor de US$ 2.200 millones solo en malas compras públicas.

Consideró que no es racional el uso de los recursos y que ese debería ser el punto de partida.

“Seguimos cargando combustible a un tanque agujereado”

“El problema real es que seguimos cargando combustible a un vehículo que tiene el tanque agujereado; nunca se llenará. Tenemos que enfocarnos en cosas serias y en los problemas reales”, expresó.

Para el titular de la UGP, este planteamiento representa una distracción que traslada el debate hacia los impuestos, recargando nuevamente a los mismos contribuyentes, sin asumir la otra parte del problema: la calidad del gasto.

Cristaldo indicó que esta medida representaría una presión adicional para el contribuyente y no corregirá la situación. “Sí frenará la dinámica de la economía, porque le quitará a las empresas su ahorro disponible para invertir y generar empleo”, acotó.

Reiteró que, a primera vista, la propuesta del Ejecutivo apunta a tapar “los agujeros que ya se tenían y los que también propició el tipo de cambio, además de otros problemas derivados del mal gasto”.

“Idea muy mala”

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), Ricardo Dos Santos, manifestó que le parece “una idea muy mala” la intención del Ejecutivo de regular las utilidades en reserva.

Sostuvo que las empresas acumulan esas ganancias con previsiones de capitalización y proyectos en marcha. “En general, lo tomo como un impuesto al ahorro. Hay que tener mucho cuidado con esta situación y ajustarnos a prácticas internacionales. Es un tema técnico que debe analizarse con atención”, afirmó.

Dos Santos añadió que las firmas recurren a las reservas como una forma de prever dificultades, como caídas del mercado u otros escenarios que se puedan presentar, manteniendo esos recursos dentro de la compañía sin necesidad de capitalizarlos de inmediato.

Castigo para las empresas

“Ponerle un límite a esa práctica es un castigo para quienes actúan con previsión, considerando la volatilidad que se espera en los próximos años. Hoy enfrentamos incertidumbre en los mercados y debemos estar preparados para afrontarla”, explicó.

Agregó que la medida podría empujar a las compañías a distribuir dividendos o a capitalizar recursos en contra de sus estrategias internas.

A su turno, Eugenio Caje, vocero y síndico de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), señaló que el pago de impuestos no está en discusión, pero defendió la libertad de administrar la liquidez empresarial. Recordó que un negocio sin caja “no invierte, no repone, no contrata y no crece”.

Recaudar sin intervenir en decisiones comerciales

El representante del sector de multitiendas afirmó que el Estado debe recaudar lo que corresponde, pero sin intervenir “indebidamente” en decisiones comerciales privadas que sostienen el empleo, la previsión y el desarrollo.

“Confundir la administración financiera con evasión no fortalece al país, sino que debilita a sus empresas formales. Sin ellas no hay comercio fuerte, no hay trabajo estable ni una economía real que avance”, sostuvo.

Para Caje, esta estrategia está ligada al concepto de “economía de guerra” y responde a la necesidad del Gobierno de aumentar la recaudación ante la imposibilidad de crear nuevos impuestos.

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“Nosotros estamos dispuestos a sumarnos a una solución, pero debe ser mediante diálogo. Si la intención es recaudar más, podemos colaborar, pero no en el sentido de que el Estado administre directamente nuestro emprendimiento. Ya tenemos planificado cómo cumplir con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y con el Impuesto sobre la renta (IRE). Por eso, necesitamos que nos dejen trabajar.

“Queremos recalcar que, como empresas, tenemos derecho a administrar nuestra liquidez. Somos conscientes de la situación económica y la recesión, pero no estamos de acuerdo en desacelerar nuestras inversiones; por el contrario, creemos que deberían acelerarse las inversiones públicas”, concluyó.