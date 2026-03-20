Fondos de Seguridad Social en guaraníes mantienen liderazgo, con 57,7%

En términos agregados, los depósitos en guaraníes alcanzaron G. 18 billones al cierre de febrero de 2026, lo que representó un aumento frente a los G. 16,865 billones registrados en el mismo periodo de 2025. Esta variación implicó una expansión interanual de aproximadamente G. 1,135 billones, equivalente a un crecimiento cercano al 6,7%, reflejando una mayor disponibilidad de recursos públicos dentro del sistema financiero.

El principal componente de estos depósitos continúa siendo el de los Fondos de Seguridad Social, que concentraron el 57,7% del total en 2026, con G. 10,387 billones. No obstante, esta participación mostró una leve disminución respecto al 62,4% observado en 2025, sugiriendo una diversificación en la distribución de los recursos públicos. En términos absolutos, estos fondos se mantuvieron como el ancla del sistema, aunque su peso relativo se modera.

Otro segmento con alta participación fue la Administración Central, que incrementó su peso de 16,5% en 2025 a 22,8% en 2026, alcanzando G. 4,097 billones, aumento que reflejó una mayor presencia del Gobierno Central en el sistema financiero, posiblemente asociada a una mayor ejecución presupuestaria o a una acumulación transitoria de liquidez.

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Por su parte, los Entes Autónomos mantuvieron una participación relativamente estable, pasando de 6,5% a 6,4%, con un leve incremento en términos absolutos. Las Empresas Públicas, en cambio, registraron una disminución en su participación, que se redujo de 5,0% a 4,9%, aunque con un leve aumento en montos depositados, tal como se puede observar en la infografía.

En cuanto a otros componentes, los depósitos de Municipios y Gobernaciones presentaron variaciones moderadas, con participaciones cercanas al 4,2% y 0,9%, respectivamente, en 2026. Las Entidades Financieras y Empresas Mixtas mantuvieron participaciones marginales inferiores al 1%, lo que confirmó su menor incidencia dentro del total.

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Depósitos públicos en dólares americanos

En el análisis en dólares americanos, los depósitos públicos mostraron un crecimiento significativo. El total pasó de US$ 363.890.169 en el primer bimestre de 2025 a US$ 1.042.243.224 en 2026, lo que implicó un incremento sustancial que duplica el nivel observado un año antes. La dinámica respondió, principalmente, al crecimiento en los depósitos de Empresas Públicas y Otros Organismos del Estado (OEE).

En 2026, el rubro de OEE concentró el 59,6% del total en dólares, con US$ 621.082.815, mostrando un cambio importante respecto a 2025, cuando representaba solo el 17,4%. Las Empresas Públicas también incrementaron su presencia en moneda extranjera, aunque su participación relativa disminuyó de 45,2% a 25,9%, debido al fuerte aumento de otros segmentos.

Las Entidades Públicas de Seguridad Social aumentaron levemente sus recursos de US$ 133.769.336, en 2025, a US$ 145.693.644, al primer bimestre de 2026, pero redujeron su participación, pasando de 36,8% a 14,0% en el mencionado periodo, debido a una reasignación de portafolios. En tanto, los Entes Autónomos mantuvieron una participación marginal en ambos periodos.

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Los datos del MEF reflejan una expansión de los recursos públicos en el sistema financiero, acompañada de cambios en su composición. El mayor peso de la Administración Central y la irrupción de otros organismos en moneda extranjera configuran un escenario en el que la liquidez pública adquiere un rol más activo en el sistema financiero local.

El comportamiento resulta relevante en la medida en que los depósitos públicos constituyen una fuente clave de fondeo para las entidades financieras, influyendo en las condiciones de liquidez y, potencialmente, en la dinámica del crédito.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones