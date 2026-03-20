Nuevo record en remesas familiares: ¿Cuánto dinero enviaron los paraguayos en el exterior en el 2025?

Los connacionales que residen en el exterior enviaron más de US$ 1.350 millones en el último año desde distintas partes del mundo y alcanzaron un nuevo record histórico. Este volumen representa un salto del 34% en comparación al volumen que representaron las remesas familiares en el año 2024, de US$ 1.005 millones, según se desprende del informe del anexo estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP).

Las remesas familiares representan el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y sigue siendo una fuente de ingresos esencial para miles de familias paraguayas.

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De acuerdo con el reporte oficial, la mayor parte de los recursos enviados por los compatriotas tiene como origen España, que representa el 52% del total de las remesas que ingresaron al país. Los envíos desde la nación española sumaron en el 2025, US$ 706 millones que representó un aumento del 26% con respecto al 2024.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) , alrededor de 162.633 ciudadanos paraguayos residen en la nación española.

Envíos desde Argentina repuntaron 130%

Por otra parte, el segundo país de origen de las remesas de paraguayos, fue la Argentina con el 21% del total. Al cierre del último año, connacionales remesaron desde el vecino país por valor de US$ 282 millones, lo que representó un repunte de 130% con respecto al año anterior (2024), cuando los envíos totalizaron US$ 123 millones.

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Los envíos desde la Argentina en parte fueron beneficiados por la depreciación cambiaria del dólar, lo que significó más divisas en la moneda estadounidense ante mayor fortalecimiento del peso. Según analistas, esto en parte en reacción a la política que viene implementando el presidente argentino Javier Milei para normalización de la política cambiaria y eliminación del cepo, entre otras medidas.

Se estima que más de720,000 paraguayos residen en Argentina (datos del INE), lo que sustenta este flujo económico constante.

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En tanto que los envíos desde los Estados Unidos sumaron US$ 151 millones quedando en tercera posición en cuanto al origen de estos recursos. Las remesas desde dicho país representan el 11% del total y registraron un incremento del 10% al cierre del 2025 en comparación al del 2024.

Otros envíos desde Brasil, Francia, Chile también representaron un buen volumen de ingresos en el último año y que contribuyeron a fortalecer ingresos de las familias paraguayas.