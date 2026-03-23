Funcionarios del MOPC podrían ir a huelga por falta de pago de viáticos y entrega de talleres

Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de distintos puntos del país anunciaron que podrían iniciar una huelga nacional en abril ante la falta de cumplimiento de las obligaciones de la institución, manejada por Claudia Centurión, especialmente hacia los trabajadores del área operativa.

Entre los reclamos se destacan el pago atrasado de viáticos desde agosto de 2025, la entrega de talleres de San Lorenzo a la Municipalidad para un “mercado modelo” y la irregular intervención de Tape Porã en los peajes, compañía con vinculos con la titular del MOPC, según destacaron.

María Stella Silva Invenizzi, vocera de los trabajadores, explicó que, por ejemplo, en la planta asfáltica de Itauguá, los empleados ya están cubriendo únicamente un perímetro de 50 kilómetros desde su punto de trabajo, como medida de fuerza.

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En contra de la entrega de talleres de San Lorenzo

De manera similar, los trabajadores de puentes cumplen únicamente con la cobertura de 50 km que establece la ley, y los empleados de los talleres se mantienen en alerta permanente ante la posible entrega del taller de San Lorenzo a la Municipalidad de dicha ciudad, específicamente a “Felipito” Salomón, con fines comerciales aún no esclarecidos.

“En los diferentes puntos del país, los compañeros están adoptando estas medidas para exigir el pago de viáticos, defender la institución y su patrimonio, y manifestar su rechazo a la privatización de los puestos de peaje y la intromisión de Tape Porã en los peajes de la institución”, señaló Silva Invenizzi.

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Gran asamblea el 13 de abril

Según la dirigente, el planteamiento de los funcionarios de todos los distritos del país y de las plantas asfálticas es movilizar a todos los empleados del MOPC para una gran asamblea el lunes 13 de abril, donde se decidirá una huelga prolongada en caso de que no se resuelvan los conflictos.

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Entre los puntos de reclamo se incluyen la falta de entrega de insumos, la intención de una privatización arbitraria de los puestos de peaje sin licitación pública, la entrega de información estratégica a empresas privadas y la falta de provisión de equipos necesarios para las tareas operativas.

“Si estas medidas no generan respuestas, no descartamos la posibilidad de una huelga general como funcionarios del MOPC”, advirtió Silva Invenizzi, subrayando que el paro nacional sería una acción coordinada en todo el país.