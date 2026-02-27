Funcionarios del MOPC exigen anular entrega de los talleres de San Lorenzo y piden interpelar a la ministra

Integrantes de Sindicatos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se presentaron esta mañana frente al Ministerio de Trabajo para exigir que se anule el convenio firmado con la municipalidad de San Lorenzo por los talleres ubicados en dicha ciudad.

“Tenemos una tripartita abierta acá, desde el año pasado, con relación a la intención de entregar talleres de San Lorenzo, que es un patrimonio histórico, es el corazón operativo del MOPC”, apuntó María Stela Silva Invernizzi, presidenta de Asociación Sindical de Mujeres del MOPC.

Seguido explicó que lo que fueron a exigir a las autoridades es que se anule ese convenio que han firmado con la municipalidad de San Lorenzo.

El acuerdo firmado entre el MOPC y la Municipalidad de San Lorenzo, el 12 de septiembre del 2025, establece un derecho real de usufructo a plazo determinado a favor de la comuna sobre un inmueble del MOPC, identificado con Cuenta Corriente Catastral N.° 27-0010-01, con una superficie total de 2 hectáreas y 2.730 metros cuadrados, ubicado entre las rutas Julia Miranda Cueto y Mariscal Estigarribia.

El proyecto contempla, además de la instalación de una estación de carga para los 30 buses eléctricos donados por Taiwán, la conversión del predio en un mercado modelo bajo la administración de la comuna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Funcionarios del MOPC, en pie de guerra por “entrega” de talleres de San Lorenzo para mercado

“Si ellos insisten con la entrega, vamos a perder ese predio. Algo que no solo va a afectar a 70 trabajadores del Ministerio Público, sino que afecta a toda la parte operativa del Ministerio de Obras”, remarcó la representante de los trabajadores.

Cuando fue consultada sobre el desempeño de la ministra Claudia Centurión, la respuesta fue de que existe un gran descontento.

“En mi calidad de sindicalista, desde el inicio me opuse a la designación de ella, teniendo en cuenta su vínculo con una de las empresas donde ella prestó servicio, lo que hoy nos obliga a solicitar al Congreso su interpelación”, en relación a permitir la injerencia del consorcio Tape Porã en los puestos de peaje administrados por el Estado.

“Nosotros hemos solicitado explicaciones al respecto y no ha respondido. Para nosotros, su gestión en pésima. Ha decepcionado a las técnicas de la institución. Es una de las peores ministras”, concluyó.