Peña anuncia la primera reducción de precios de combustibles del año

Desde este miércoles 28 de enero, todos los combustibles de Petróleos del Paraguay (Petropar) tienen una reducción de precios.

Con esta reducción de 250 guaraníes, los combustibles quedan con los siguientes precios:

Esta es la reducción número trece desde que inició su gestión el presidente Peña.

En diciembre, Petropar aseguró que la reducción de precios es el resultado de un “trabajo permanente de monitoreo de los mercados y la evolución responsable de los costos”.

La Vicepresidencia de la República, a través de un comunicado, señaló que la reducción entra en vigencia a partir de hoy miércoles 28 de enero.

“La decisión es resultado del monitoreo permanente del mercado y de una evaluación responsable de los costos, lo que permitió generar las condiciones necesarias para trasladar este beneficio a la población, sin comprometer la calidad de los productos. ”, indicaron desde el Gobierno.

Eddie Jara, bajo la mira de la Contraloría

Este anuncio se da en medio de escándalos que rodean a su presidente, Eddie Jara, cuyas declaraciones juradas están siendo analizadas por la Contraloría General de la República. En un análisis preliminar, la institución detectó millonarios y llamativos movimientos.

Algunos de los hallazgos fueron:

Eddie Jara pagaba su tarjeta de crédito un promedio de G. 150 millones en ventanilla, es decir, en efectivo. No se tiene trazabilidad respecto a ese dinero.

Prestó G. 3.500 millones cuando su utilidad de los últimos cinco años fue de aproximadamente G. 305 millones, según datos oficiales de la DNIT.

Se transfirió mensualmente G. 20 millones desde la cuenta de Petropar.

Jara declaró montos significativos en los rubros “Efectivo en Gs.” y “Cuentas a Cobrar”, entre los cuales figura un préstamo de G. 2.800 millones que otorgó a Edith Marilin Ayala de Macchi , propietaria de una transportadora que contrató en 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes.

Ayer la Contraloría confirmó que Jara ya respondió a las inconsistencias y los documentos presentados serán analizados. En aproximadamente un mes, se tendrá el resultado del examen de correspondencia. Hasta la fecha, Peña sigue respaldando su gestión.