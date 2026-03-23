¿Tenés problemas con el Marangatú?, DNIT sufre robo de cables

Centenares de contribuyentes y contadores denunciaron problemas en la carga de sus documentos y la rendición de sus tributos ante la DNIT a través del sistema Marangatú en el transcurso del día.

El sistema Marangatú, que centraliza las gestiones de rendición de cuentas al fisco, respondía muy lento, lo que genera inconvenientes para la carga de documentos tributarios.

Ever Otazú, gerente general de la DNIT, explicó que esto se debe a que la institución fue víctima de vandalismo y robo de cables de fibra óptica, lo que generó el inconveniente de la conexión de la central informática.

“Tuvimos unos cortes de fibra óptica, somos muchas veces sujetos también de actos vandálicos y cosas así. Tuvimos dos cortes de fibra óptica hoy de en relación a los cuales ya se está trabajando, uno ya se arregló y estamos trabajando con relación a los otros, una de las principales causas que nos impide justamente el tener la conexión del internet”, precisó.

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¿Habrá prórroga?

Ante los problemas técnicos de la DNIT, los contribuyentes y contadores solicitaron una prórroga de la fecha de vencimiento de la presentación de documentos de tributación.

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Otazú dijo que están analizando esta probabilidad, pero que una vez que tomen la determinación, estarán comunicando por las vías oficiales y aclaró que la misma se daría a conocer mañana.

“Ahora es perjudicial porque justamente estamos viendo el tema de los vencimientos y hoy en día las liquidaciones, las presentaciones en las declaraciones juradas, ya sea por liquidación de impuestos o las declaraciones juradas informativas, todo se hace por vía Marangatu”, destacó.

Explicó que no pueden tomar la decisión de prorrogar la fecha de vencimiento a la ligera, por la dinámica que tiene la recaudación.

“La posibilidad de que un día una empresa tiene liquidez para pagar al día siguiente no, o ese día no la tiene y al día siguiente sí, ahí ya se generan accesorios, hay muchas cuestiones que hacen que las prórrogas no las podemos tomar así a la ligera. Tenemos pedido prórroga todos los días, eso es normal”, detalló.

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Repunte en la recaudación

Actualmente existen 25.000 facturadores electrónicos, es decir, contribuyentes que generan facturas en formato electrónico a través del sistema Ekuatia’i, lo que hace que el 80% de las facturas hoy día sean electrónicas.

Con respecto a la recaudación, que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos y el propio director de la DNIT, Óscar Orué, hablaron de una abrupta caída, Otazú comentó que registran un “guarismo positivo”.

“De forma general en este marzo hemos tenido un repunte realmente en la recaudación. Ahí tenemos que hacer una precisión. Lo que es la gerencia del impuesto interno, es decir, cuando hablamos de IVA, renta, IDU, impuesto selectivo al consumo, etcétera, tanto desde enero hasta hasta marzo, hemos tenido guarismos positivos. En enero tuvimos casi un 8% por encima de lo que es nuestro espejo del año pasado. En febrero tuvimos casi el 6%, un poco más del 6% y ahora estamos teniendo casi un 10% por encima, o sea, de superávit”, precisó.

Recordó que donde registraron una caída fue en los tributos aduaneros, algunos de ellos influenciados por el tipo de cambio, es decir, la devaluación del dólar; sin embargo, ahora en marzo tendrían un repunte, según adelantó, pero daría más detalles al finalizar el mes.