Economía de guerra: DNIT prevé limitar incentivos fiscales a la inversión

Si bien por el momento aún no hay directrices claras sobre las “medidas de ajustes de cinturones” del Gobierno para hacer frene a la baja de las recaudaciones, desde la cartera de economía están evaluando nuevamente algunas opciones que afectarían a los contribuyentes, e incluso a ciertos incentivos a las inversiones.

Uno de los puntos que citó el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) , Óscar Orué, es que el Gobierno está elaborando un proyecto de ley para regular el uso de la figura de “utilidades en reserva”, ante lo que considera un uso abusivo por parte de algunas empresas. Una salida que nuevamente afectaría al contribuyente y que está siendo muy cuestionada por los gremios empresariales.

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Limitaciones a incentivos

Por otra parte, el titular de la DNIT también fue consultado sobre otras opciones que están analizando como la posibilidad de revisar algunas exenciones o flexibilidades tributarias.

El director respondió que en principio se pusieron límites con las modificaciones que se hicieron a la actualización de la ley 60/90 “de incentivos fiscales a la inversión” y de la ley de maquila, que justamente fueron aprobadas el año pasado para darle un marco actual y con el fin de potenciar más las inversiones.

Aunque no brindó mayores detalles sobre las “limitaciones” que sufrirían estas normas.

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Modificaciones recientes

Cabe señalar que la Ley 7548/2025 que actualizó la Ley 60/90 establece nuevas facultades para el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en las decisiones técnicas y la inclusión de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios al Consejo de Inversiones; se introducen requisitos más específicos para asegurar que los proyectos de inversión sean adecuados para recibir incentivos fiscales.

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Entre las principales modificaciones se destaca por ejemplo la eliminación del Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU) para inversiones de origen nacional superiores a US$ 13 millones, un beneficio que anteriormente solo estaba disponible para capital extranjero. También se incorporó la exoneración del Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) sobre comisiones y recargos enviados al exterior, facilitando la gestión financiera de las inversiones.

Otra innovación importante es la posibilidad de transferir bienes de capital entre beneficiarios del régimen sin el pago de impuestos, así como el uso de estos bienes como garantía a través de fideicomisos.