Precios de combustibles: Petropar estaría vendiendo por debajo de su costo, afirman

Mientras los emblemas privados aplicaron dos fuertes incrementos en los precios de los combustibles en menos de dos semanas —impulsados principalmente por la volatilidad internacional derivada de la guerra en Medio Oriente—, Petropar dispuso desde hoy una suba de G. 450 por litro.

Este ajuste se ubica muy por debajo del aumento de hasta G. 1.730 por litro aplicado por el sector privado, especialmente en el gasoil, combustible clave para la economía del país.

“Para nosotros es un hecho que (el aumento de Petropar) no refleja la realidad de lo que está sucediendo a nivel internacional. Estamos seguros de que está vendiendo por debajo de su costo, seguramente por alguna presión política”, expresó Ricardo Escauriza, del emblema Petrochaco.

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Asimismo, señaló que el mercado sigue siendo volátil pese al cese al fuego de cinco días anunciado por Donald Trump, y advirtió que, si la tendencia alcista continúa, la petrolera estatal deberá reajustar sus precios.

“Se viene Semana Santa, pero si esto continúa, Petropar va a tener que ajustar en abril inevitablemente. El mercado sigue volátil, más allá de las señales de tregua, que podrían ayudar a estabilizar”, indicó.

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Precio de reposición hoy: Todo indica que Petropar está perdiendo

Por su parte, el empresario del sector, Miguel Velázquez, sostuvo que esta mañana el precio internacional del gasoil ronda los G. 6.778, lo que ubica el costo de reposición cerca de G. 8.000 por litro con el margen del proveedor, el flete y los impuestos. Este precio no incluye márgenes de importadores, distribuidoras y operadores.

En este contexto, afirmó que la estatal no podrá sostener sus precios actuales. “Aun con su suba de G. 450 están limitando el despacho. Esto indica que está perdiendo”, subrayó.

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Diferencias de precios con el sector privado

En cuanto a los precios, los emblemas privados venden combustibles entre un 9,7% y un 19,1% más caros que Petropar.

El diésel común se comercializa a G. 6.700 por litro en la estatal, frente a G. 7.980 en estaciones privadas, lo que representa una diferencia del 19,1%. El diésel premium cuesta G. 8.500 en Petropar y G. 9.700 en el sector privado, es decir, un 14,1% más.

En el segmento de las naftas, la de 88 octanos se vende a G. 5.640 en Petropar y a G. 6.240 en el sector privado (10,6% más); la de 93 octanos, a G. 6.140 frente a G. 6.740 (9,7% más); y la de 97 octanos, a G. 7.490 en la estatal frente a G. 8.290 en los privados, una diferencia del 10,7%.

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Sobredemanda y faltantes en estaciones

La menor suba aplicada por Petropar frente a los emblemas privados estaría generando una sobredemanda en sus estaciones de servicio. Esta situación ya se traduce en faltantes, con reportes de “mangueras caídas” en varios puntos del país.

Según datos del sector, la escasez de carburantes afecta a diversas ciudades, principalmente en zonas de frontera con Brasil, donde la diferencia de precios incentiva una mayor demanda.