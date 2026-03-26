ANDE desconecta 40 suministros irregulares en operativo realizado en Minga Guazú

La ANDE llevó a cabo una intervención técnica en el kilómetro 18, lado Acaray, del distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. Como parte de su plan de adecuación del servicio, además de la desconexión de los 40 suministros que estaban conectados de manera irregular a la red eléctrica, la institución instaló nuevos medidores para los usuarios del sector y el montaje de un transformador de distribución con una capacidad de 150 kVA.

Estas labores técnicas tienen como objetivo principal estabilizar la carga eléctrica en la zona, aumentar la potencia disponible y garantizar una mayor eficiencia en el suministro para los clientes regulares de este punto del país, según resaltó en su publicación.

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Desde la institución señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de las tareas de mantenimiento y control de la infraestructura eléctrica nacional. Se enfatizó que las conexiones precarias o fuera de norma no solo perjudican el funcionamiento del sistema de distribución, sino que también constituyen un factor de riesgo para la seguridad de las personas debido a la inestabilidad de las instalaciones.

Finalmente, la ANDE puso a disposición de la ciudadanía sus canales oficiales para la recepción de reportes sobre situaciones irregulares. Las comunicaciones pueden realizarse de manera confidencial a través del portal web institucional, la aplicación móvil Mi ANDE o la línea de WhatsApp 0962 160 160, con el fin de colaborar en la prevención de fallas en el servicio y reducir los riesgos asociados a las conexiones ilícitas.