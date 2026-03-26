Contadores rechazan nueva disposición de DNIT: “Los contribuyentes no tienen la culpa del mal cálculo que ellos hacen” reclaman

Distintos sectores han cuestionado una nueva disposición de “apriete” a los contribuyentes que están obligados a presentar Estados Financieros. Se trata de la resolución 49 del a Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que exige ampliar información sobre la composición y destino de las utilidades, lo que incluye las reservas y montos pendientes de distribución, con lo cual buscan algún cabo suelto para aumentar la presión a contribuyentes y recaudar más.

Cabe mencionar que esta resolución se encuadra en la intención de la DNIT de limitar las utilidades empresariales en reservas (a un plazo de tres años), que obligaría en cierta medida a la distribución de esa rentabilidad, que sería objetivo de la aplicación impositiva del IDU (Impuesto a los Dividendos y Utilidades del 8%). Gremios empresariales y de profesionales critican esta intención por considerarla arbitraria e inconstitucional y porque envía una mala señal para la inversión.

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Al respecto, el Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) remitió esta mañana una nota al titular de la DNIT, Óscar Orué donde manifiestan su total rechazo a la resolución 49 emitida por la Administración Tributaria el pasado martes.

La Lic Alba Talavera, directora de Educación del Colegio de Contadores del Paraguay indicó que el gremio y todas sus filiales están en contra de esta nueva resolución. “No estamos de acuerdo con la RG 49 porque por ejemplo hay informes que ya se disponen en otros formularios como como del anexo número cinco, del estado de variación del patrimonio neto. Pero hay otras cosas más, que no se puede aplicar así a lo loco y a lo tonto”, aseveró la profesional.

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Otro punto del reclamo se enfocó en cómo se aplicaría la resolución a contribuyentes en distintas situaciones. Talavera cuestionó por ejemplo:

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cómo se aplicaría a quienes todavía no presentaron sus estados financieros, y

por qué a quienes ya presentaron sus estados financieros no se les aplicaría.

En su explicación, precisó que la obligatoriedad de presentar el formulario 500 versión tres rige ya para el mes de abril. Añadió que, en cuanto a los estados financieros que vence en abril, el gremio está pidiendo una prórroga a la DNIT para que el vencimiento se extienda para junio.

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El contribuyente no tiene la culpa

Para la profesional la disposición RG 49 de la DNIT está mal por donde se lo mire. “

Talavera fue tajante en mencionar que el contribuyente no tiene la culpa del mal cálculo que ellos (el gobierno) tienen en relación, principalmente, a su déficit fiscal. Esto precisó en relación al escenario de “economía de guerra” que pintó el gobierno por la baja de recaudaciones, que se atribuye principalmente a la diferencia cambiaria o un mal cálculo que hicieron en el tipo de cambio presupuestado de G. 7.881, frente a un cambio actual mucho más bajo de G. 6.500.

“Ellos tienen que ajustarse los cinturones, no nosotros. Así de sencillo nomás es. que le saque a su nepobaby, que deje de recibir bonificaciones. Y otras cosas más que no les voy a decir, porque como ellos tienen su PhD, entonces están en la obligación de solucionar su problema, pero no a costa de los contribuyentes”, aseveró Talavera.

La profesional indicó que como gremio no están ajenos de ninguna manera a que se pague impuesto, pero lo que cuestionan es que no se puede ir sobre los contribuyentes y sobre estas reservas facultativas que está inclusive en el Código Civil y en los estatutos de las empresas.