Petropar: Firma catarí presentó garantía de banco local a más de un año de su contrato

La empresa catarí Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez —hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez—, presentó a Petropar la garantía bancaria de fiel cumplimiento del Banco Continental, por US$ 3.050.000, recién un año y tres meses después de la firma del contrato.

Así consta en el documento oficial, fechado el 29 de diciembre del año pasado, en el que la citada entidad bancaria se constituye como garante a favor de Petropar y a nombre de la firma foránea, por el monto mencionado.

Los más de US$ 3 millones deben ser reclamados en caso de que la compañía vuelva a incumplir la entrega de las 100.000 toneladas métricas de gasoil prevista para el 30 de abril. El contrato, por más de US$ 61 millones, tiene fecha de vencimiento en ese día, al cumplirse la décima prórroga otorgada hasta ahora a la empresa.

“Nos obligamos a pagar a la contratante, contra su solicitud escrita en la que se afirme que el proveedor no ha cumplido con alguna obligación establecida en el contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma dentro de los límites de US$ 3.050.000, sin necesidad de que la contratante pruebe o acredite las razones que sustentan la reclamación”, señala la caución del Banco Continental.

Petropar ocultó documento hasta a la Contraloría

Petropar viene ocultando este documento a la opinión pública e incluso a la Contraloría General de la República (CGR), que no pudo acceder a toda la documentación del proceso.

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El presidente de la estatal, William Wilka, dio a conocer la semana pasada la existencia de esta caución, pero omitió mencionar que fue presentada recién un año y tres meses después de la firma del contrato.

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Firma catarí presentó dudosa garantía al momento de la adjudicación

La empresa Doha Holding presentó inicialmente solo una declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento, acompañada de un aval del banco Qatar International Islamic Bank (QIIB), en idioma árabe, con el que “certificó” su solvencia económica.

El documento fue emitido a nombre del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y lleva también su firma. Sin embargo, presenta varias incongruencias. Por ejemplo, la declaración jurada tiene fecha del 24 de setiembre de 2024, es decir, anterior a la apertura de ofertas (26 de setiembre) y a la firma del contrato de compra urgente de gasoil (30 de setiembre).

De acuerdo con el contrato, la empresa debía presentar la garantía dentro de los diez días posteriores a la firma. No obstante, el “aval” del banco catarí está fechado el 27 de octubre de 2024, casi un mes después.

Tras cuestionamientos y denuncias sobre la imposibilidad de ejecutar la garantía con los documentos presentados inicialmente, finalmente la firma catarí recién presentó una garantía bancaria del Banco Continental luego de un año y tres meses.

Resulta además llamativo que, para esta compra urgente, la estatal haya permitido inicialmente a Doha Holding presentar solo una declaración jurada acompañada de una constancia bancaria dudosa, en lugar de exigir una garantía bancaria real o una póliza de seguros, como es habitual en operaciones de esta magnitud.

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Jeque árabe y vínculos con dirigentes deportivos

El nombre de Khalifa bin Hamad Al-Thani apareció recién en la garantía y en el contrato publicado, casi dos meses después de la adjudicación, como representante legal de Doha Holding Group LLC. En el portal de Contrataciones Públicas inicialmente figuraban Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali.

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Tras la firma del contrato con Petropar —sin estar inscripto previamente, como observó en su momento la DNCP—, Al Thani fue incorporado en el sistema como representante de la empresa.

Asimismo, la sede local de Doha Holding fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo figuró desde el inicio como representante de la firma.

Documentos a los que accedió este medio indican que el propio Jiménez autorizó la firma de algunas de las adendas en representación de la empresa.