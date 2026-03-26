Regular las reservas empresariales envía una mala señal a la inversión, advierte la UIP

Mediante sus redes sociales, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) sentó nuevamente postura sobre el planteamiento de gravar las utilidades de reserva empresariales, que pretenden impulsar desde el Ejecutivo, con la justificación de que se trata supuestamente de una estrategia utilizada por algunas empresas con la intención de evitar el pago del Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU).

Desde el gremio destacan que avanzar en esa medida “envía una mala señal a la inversión”. Si bien indican que desde el sector privado “valoran” la iniciativa que apunte a la transparencia, advierten que regular las utilidades empresariales en el contexto actual no se ajusta a la realidad económica del país.

En ese sentido, recordaron la reforma tributaria de 2004 (Ley N.º 2421/04), que fue resultado de un acuerdo público-privado. “Mientras el sector empresarial cumplió, aún no se observan señales sostenidas de reducción del gasto público”, acotan.

Según lo explicado, si bien en 2019 hubo una siguiente reforma tributaria (Ley N° 6380/2019 de modernización y simplifación del sistema tributario nacional), fue en 2004 cuando las autoridades de entonces prometieron al sector privado las mejoras sustanciales en el uso de los recursos públicos.

La promeza (no cumplida) de formalizar la economía

Sobre este punto, días pasados, en entrevista con este diario, el titular de la UIP, Enrique Duarte, había mencionado que la citada reforma tuvo como principal objetivo reducir el déficit fiscal, combatir la evasión y formalizar la economía.

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Añadió que mientras el sector privado asumió la responsabilidad que ese marco le imponía, las distintas administraciones del Estado, hasta hoy, no cumplieron con la obligación que asumieron.

Ante este escenario, desde el ente industrial remarcan que avanzar sobre las reservas empresariales envía una señal negativa al clima de inversión y a las empresas que operan en la formalidad.

“Las reservas no son evasión. Son herramientas clave para sostener la liquidez, cubrir riesgos y acompañar la operación en entornos económicos desafiantes”, apuntaron.

Gobierno traslada carga sobre sector formal

En su momento, Duarte consideró que el Gobierno, en lugar de ordenar el Estado, vuelve una vez más a trasladar la carga sobre el sector formal.

Para la UIP, muchas empresas, especialmente mipymes, enfrentan márgenes ajustados y retrasos en pagos, incluso del propio Estado, lo que refuerza el rol estratégico de estas reservas.

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“Sin abordar el gasto público, la informalidad y los desequilibrios estructurales, este tipo de medidas no corrige distorsiones: aumenta la presión sobre quienes sostienen la economía formal”, reiteran.