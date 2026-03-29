Paro de buses: Fetram mantiene servicios y pide “depurar” el transporte público

En medio del paro que afecta al transporte público del Área Metropolitana de Asunción, la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) anunció que no se sumará a la medida y que continuará operando con normalidad.

A través de un comunicado dirigido a la ciudadanía y a sus colegas, el gremio destacó hoy que el pasajero debe estar siempre en el centro de las decisiones y que el sistema necesita orden, responsabilidad y soluciones sostenibles.

Fetram hizo un llamado a los transportistas para actuar con madurez y visión de futuro, enfatizando la necesidad de estabilidad, previsibilidad y reglas claras. “No podemos permitir que la gente siga pagando las consecuencias de un sistema que necesita orden”, indicó el gremio.

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“La ley debe cumplirse”

El comunicado subrayó que la ley debe cumplirse y que los controles y regulaciones de las autoridades no buscan perjudicar a nadie, sino mejorar el servicio y garantizar un transporte seguro y responsable. Además, Fetram se comprometió a colaborar con el Estado en la implementación de medidas administrativas destinadas a fortalecer y sanear el sistema.

En ese marco, el gremio insistió en que no se trata de enfrentar a nadie, sino de facilitar una transición justa y responsable, depurando el sistema sin afectar innecesariamente a las personas.

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Las empresas operadoras de transporte pertenecientes a FETRAM que mantendrán sus servicios de manera normal son: