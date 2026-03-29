Economía
29 de marzo de 2026 - 14:30

Paro de buses: Fetram mantiene servicios y pide “depurar” el transporte público

Usuarios son los que más sufren por la regulada.
Usuarios son los que más sufren por la regulada. Captura ABC TV

En medio del paro que afecta a los pasajeros de Asunción y Central, la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) anunció que no se adhiere a la medida y que mantendrá sus servicios de manera normal. El gremio instó a depurar el sistema, cumpliendo la ley, y destacó que el pasajero debe estar en el centro de las decisiones, priorizando un transporte público más ordenado, seguro y responsable.

Por ABC Color

En medio del paro que afecta al transporte público del Área Metropolitana de Asunción, la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) anunció que no se sumará a la medida y que continuará operando con normalidad.

A través de un comunicado dirigido a la ciudadanía y a sus colegas, el gremio destacó hoy que el pasajero debe estar siempre en el centro de las decisiones y que el sistema necesita orden, responsabilidad y soluciones sostenibles.

Fetram hizo un llamado a los transportistas para actuar con madurez y visión de futuro, enfatizando la necesidad de estabilidad, previsibilidad y reglas claras. “No podemos permitir que la gente siga pagando las consecuencias de un sistema que necesita orden”, indicó el gremio.

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Los buses de las Fuerzas Armadas ya recorren las calles este domingo, ante el paro del sector transportista.
Los buses de las Fuerzas Armadas ya recorren las calles este domingo, ante el paro del sector transportista.

“La ley debe cumplirse”

El comunicado subrayó que la ley debe cumplirse y que los controles y regulaciones de las autoridades no buscan perjudicar a nadie, sino mejorar el servicio y garantizar un transporte seguro y responsable. Además, Fetram se comprometió a colaborar con el Estado en la implementación de medidas administrativas destinadas a fortalecer y sanear el sistema.

En ese marco, el gremio insistió en que no se trata de enfrentar a nadie, sino de facilitar una transición justa y responsable, depurando el sistema sin afectar innecesariamente a las personas.

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Las empresas operadoras de transporte pertenecientes a FETRAM que mantendrán sus servicios de manera normal son:

  • Aregueña S. A.
  • Ypacarai de Transportes SA
  • Ximex SA
  • Magno SA
  • San Isidro SRL
Comunicado de Fetram
Comunicado de Fetram