Paro de buses: Gobierno sigue sin definir plan de contingencia y continúa negociando

El Gobierno informó este mediodía que se mantendrán las negociaciones con los colectiveros ante la paralización del transporte público, que se inició el sábado y continúa afectando a miles de usuarios.

Durante la mañana, se llevó a cabo una reunión en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, para coordinar posibles acciones de contingencia, pero no se adoptaron decisiones definitivas.

Según informó el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, el diálogo con los gremios de transportistas continuará a lo largo de la tarde, y recién entonces se definirá si el paro se mantiene o se anuncia un plan de contingencia para garantizar la movilidad de la población.

La reunión estuvo encabezada por el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, e incluyó a representantes del Viceministerio de Transporte, Petropar, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las Fuerzas de Seguridad, incluyendo Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Patrulla Caminera.

El encuentro se dio en medio de una tensión del Gobierno con los colectiveros, mientras el sector transportista mantiene su paro, alegando falta de combustible y cuestionando las compensaciones económicas que el Gobierno pretende desembolsar al sector, correspondientes a las tarifas del 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paro de buses: VMT enfatiza que colectiveros no tienen poder de decisión sobre compensaciones

Presidente pidió “el máximo trabajo”

El vocero Grance y la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte, señalaron a los medios de prensa que el Presidente de la República pidió “el máximo trabajo de todas las instituciones para garantizar la movilidad, un servicio esencial para el trabajo, la salud y la familia”.

Agregaron que se presentó un plan de contingencia para el lunes, aunque se llevarán a cabo ajustes adicionales a solicitud del jefe de Gabinete y que se continuará el diálogo con los transportistas. “Esta tarde, a las 18:00, habrá una conferencia de prensa para informar sobre el plan y los avances de las negociaciones”, detallaron.

En declaraciones a los medios, los voceros destacaron la importancia de mantener informada a la ciudadanía y aseguraron que los materiales de comunicación se están preparando para transmitir las medidas de forma clara.

Lea más: Tensión con transportistas: Gobierno promete pago el lunes, pero no se garantiza servicio a primera hora

Prevén pago de compensaciones

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, informó previamente el fin de semana que ya se inició el proceso administrativo para desembolsar US$ 3,1 millones en concepto de compensaciones, cuya orden de pago será efectivizada el lunes.

A esto se sumará el pago de subsidios del mes de febrero tras la Semana Santa, otros US$ 4,5 millones, completando un flujo total cercano a US$ 7,6 millones.

El pago de compensaciones a las empresas de transporte surge porque durante 2025 se venía calculando el subsidio estatal sobre una tarifa promedio semestral que no reflejaba los costos reales del servicio, según datos oficiales.

Tras el cálculo de la tarifa técnica del pasaje entre enero y octubre del año pasado, que combina lo que paga el usuario y el subsidio estatal, el VMT corroboró que los valores pagados en subsidio estaban por debajo de los correctos y por eso ameritaban compensaciones.

Las compensaciones se calculan de manera retroactiva, incluso con hasta un año de demora, debido a los procesos burocráticos de aprobación de la tarifa técnica.

Lea más: Paro de buses: VMT advierte que transporte es “imprescindible” y amenaza con sanciones

Desacuerdo de los transportistas

El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) rechaza el desembolso de US$ 3,1 millones anunciado por el Gobierno y su presidente, César Ruiz Díaz, advirtió el viernes que el pago no será aceptado ni usado para combustible hasta que se aprueben formalmente las tarifas.

Ruiz Díaz destacó que el Consejo Asesor de Tarifas dejó constancia de que las tarifas de enero a octubre de 2025 no fueron aprobadas, ya que tres gremios de transporte y el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazaron los cálculos. Acotó que, ante esta situación, prefieren cobrar el monto del subsidio del mes de febrero y esperar el cierre de las compensaciones incorporado en el cálculo la metodología impulsada por la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP), de Brasil.

En este sentido, el Viceministerio de Transporte remarcó a ABC que, si bien los gremios empresariales expresaron su desacuerdo con el monto fijado, estas posiciones no son vinculantes dentro del proceso de definición tarifaria.