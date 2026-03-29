Paro de buses: este es el plan de contingencia del Gobierno para este lunes

Autoridades del Ejecutivo se reunieron esta mañana en Mburuvicha Róga, pero aún no informaron oficialmente las medidas concretas para enfrentar el paro del transporte público, que se inició el sábado.

A las 18:00, se prevé una conferencia de prensa de las autoridades para informar a la ciudadanía sobre lo decidido, mientras tanto prosiguen las negociaciones con los transportistas.

El ministro de Defensa, Óscar González, quien participó de la reunión, informó que se estableció una especie de comité de contigencia en el Gobierno ante el paro.

En ese sentido, adelantó el plan de contigencia del Gobierno, aunque aclaró que recién en la conferencia de prensa se informará cómo será en concreto.

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Incrementar cantidad de buses

Según indicó, para mañana se prevé incrementar la cantidad de buses del Estado en circulación. Detalló que entre ayer y hoy —ambos días del paro— se dispusieron los 30 vehículos en apoyo al Viceministerio de Transporte.

“Vamos a contar con vehículos de todas las instituciones del Estado, incluida las Fuerzas Armadas, la Policía, Itaipú y todos los ministerios van a poner a disposición de la ciudadanía”, dijo.

Aún no se precisa la cantidad exacta de vehículos del Estado que serán desplegados, pero indicó que, por parte de las Fuerzas Armadas, en total serán 100 unidades entre buses, minibuses y camionetas.

Paro del transporte: “Intensas negociaciones”

González resaltó que desde el Gobierno, en paralelo, se están llevando a cabo “intensas negociaciones” con los transportistas para levantar el paro.

“Esto es en caso que no se llegue a un acuerdo con los transportistas. Los esfuerzos del Gobierno están vigentes, se están realizando grandes esfuerzos. Se están llevando a cabo conversaciones para que el paro pueda ser levantado y mañana todo sea normal, pero estamos teniendo este plan de contingencia por si no se llegare a un acuerdo”, dijo.

No quiso dar detalles sobre el avance de la negociación con los transportistas, pues alegó que no es de su competencia.

Reunión entre empresarios y autoridades

Actualmente, empresarios y autoridades se encuentran reunidos para definir si el paro prosigue o se levanta. El encuentro arrancó a las 16:30 aproximadamente.

El paro del transporte público fue impulsado por los gremios empresariales ante la falta de pago del subsidio correspondiente a febrero, cuya cancelación exigen como principal reclamo. Los transportistas advierten que la demora afecta la operatividad del servicio y rechazan el esquema de compensaciones planteado por el Gobierno.

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Itinerarios y cobertura de buses estatales

Los itinerarios de los vehículos del Estado que operan son: desde Limpio hasta Colón; desde la Municipalidad de Capiatá hasta Colón, con ómnibus y minibuses por Eusebio Ayala; y este mismo trayecto también desde la Ruta PY01.

Según González, los buses operan en horarios de mayor demanda, conforme a informes de fuentes de información.