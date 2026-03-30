ANDE interviene 110 conexiones clandestinas en diversos barrios de Caaguazú

La ANDE realizó una serie de intervenciones técnicas en la ciudad de Caaguazú, que le permitió la desconexión y el retiro de 110 suministros irregulares. El despliegue se concentró en los territorios sociales denominados San Carlos, Esperanza 1, Santa Rosa y Empalado Ari, en los que detectaron instalaciones precarias para el consumo ilegal de energía eléctrica.

Durante el procedimiento, las cuadrillas de la institución procedieron además al retiro de unos 500 metros de conductores de baja tensión. Según informaron los técnicos responsables, estos elementos eran utilizados para sostener las conexiones directas, los que además representaban un peligro para los pobladores y afectaban la estabilidad de la red de distribución en la zona.

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Las tareas fueron desarrolladas bajo un esquema de trabajo interinstitucional, que contó con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional y de representantes del Ministerio Público. Estas acciones se enmarcan en la estrategia de lucha contra las pérdidas eléctricas, con las que buscan reducir los perjuicios financieros que el hurto de energía ocasiona a la empresa esatatal.

Desde la ANDE subrayaron que estas intervenciones forman parte de un plan que es sostenido a nivel nacional con la intención de garantizar un servicio más seguro y eficiente.

Asimismo, las autoridades recordaron que la manipulación de redes y el robo de electricidad constituyen delitos penados por la ley, por lo que instaron a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes, inclusive de manera confidencial, a través de los canales oficiales de la institución.