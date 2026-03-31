Paro de buses desnuda incapacidad del Gobierno: exigen renuncia de ministra y viceministro

La Federación de Trabajadores del Transporte (FETRAT) manifestó su “más enérgico repudio e indignación” ante el paro del transporte público del último fin de semana, que afectó en forma directa a miles de usuarios, empresas del sector y a trabajadores que dependen del servicio para cumplir con sus labores diarias.

Según el comunicado, la organización denunció que la situación evidencia “no solo la incapacidad de gestión del Gobierno Nacional, sino también una actitud indolente frente a los problemas de la ciudadanía”, apuntando directamente al Viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

Los dirigentes sindicales advirtieron que el daño económico generado por la paralización es “difícil de cuantificar, pero es real”, ya que numerosos trabajadores no pudieron llegar a sus puestos. Denunciaron también que numrosos otras actividades programadas fueron afectadas por la medida.

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Autoridades solo saben pagar el subsidio, acusan

El gremio responsabiliza al Estado, como contratante de los servicios de transporte, de garantizar calidad del servicio, la frecuencia, el empleo digno y la seguridad social para los trabajadores del sector.

El comunicado destaca que las autoridades solo se ocuparon del pago de subsidios a empresarios y que la situación confirma las denuncias previas del sindicato sobre la falta de control y supervisión efectiva de los contratos entre el Estado y los transportistas.

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Además, la FETRAT advierte que este episodio anticipa los problemas que podrían repetirse con la anunciada reforma del transporte, sin mejoras concretas para los usuarios ni para los trabajadores.

“Si algo les queda de decencia, tanto el viceministro de Transporte como a la Ministra de Obras Públicas deben renunciar. De no hacerlo, el presidente debería exigir sus respectivas dimisiones por el daño que ocasionaron las acciones cometidas y por la falta de gestión para evitar el conflicto”, concluye el comunicado.