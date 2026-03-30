Gobierno cede a colectiveros y posterga controles contra las “reguladas”

El Gobierno resolvió ceder al pedido de los transportistas y postergar la aplicación de controles y sanciones contemplados en la resolución N° 120 del Viceministerio de Transporte (VMT), una herramienta que buscaba frenar las “reguladas” en el sistema, que afecta a miles de usuarios todos los días.

La decisión forma parte del acuerdo alcanzado con los gremios de los colectiveros, para levantar el paro de buses del sector, que fue traumático para los pasajeros durante el fin de semana.

La resolución en cuestión introduce un sistema de monitoreo mediante GPS, análisis de datos y validaciones georreferenciadas, que iba a permitir verificar en tiempo real si las empresas cumplen con la cantidad de unidades y frecuencias establecidas. Toda la tecnología ya fue desarrollada por el VMT.

Sin embargo, su aplicación con sanciones —el punto central para ordenar el servicio— quedará en suspenso y no se tiene fecha para iniciar a usar el sistema. Justamente, una de las exigencias de los transportistas fue postergar la aplicación de la de resolución 120 y su modificatoria hasta que las unidades funcionales sean licitadas con la reforma del transporte público.

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Sistema ya está operativo, pero van a postergar sanciones

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, confirmó que el sistema ya está operativo, pero aún sin consecuencias para las empresas que incumplen. “Estamos en un periodo de prueba, sin sanciones”, admitió en entrevista con ABC el viernes último.

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Justamente, los propios transportistas habían admitido que actualmente operan con menos buses debido a problemas financieros derivados del costo del combustible, lo que derivó en el pedido de prórroga.

“Ellos dicen que están sacando menos buses porque no les dan los números”, reconoció Fernández, quien señaló que existe una “coyuntura real” por la crisis del combustible que el Gobierno decidió contemplar.

No obstante, el propio viceministro admitió que la herramienta permitirá detectar con precisión cuándo las empresas no cumplen. “Hoy podemos ver automáticamente si sacan o no la cantidad de buses que corresponde”, afirmó.

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Retroceso de un avance muy importante

Pese a ello, el VMT optó por diferir la aplicación de sanciones. Aunque el viceministro insistió en que el sistema no será eliminado, sino solo postergado, lo cierto es que su principal efecto —castigar incumplimientos— no se aplicará en el corto plazo.

La resolución 120 había sido presentada como un avance clave para ordenar el sistema y garantizar la regularidad del servicio, uno de los principales reclamos de los usuarios. Sin embargo, con esta decisión, su impacto queda limitado y las reguladas podrían continuar sin consecuencias inmediatas.

“El sistema se va a usar sí o sí”, aseguró Fernández, aunque reconoció que su aplicación plena se pospuso.