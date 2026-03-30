Gobierno acordó siete puntos con transportistas para levantar el paro

El Gobierno y los gremios del transporte público de pasajeros acordaron siete puntos para levantar el paro de los colectiveros durante el fin de semana, debido a la falta de combustibles, según consta en el acta firmada ayer tras una reunión entre las partes.

El documento fue rubricado por autoridades del Ejecutivo, entre ellas el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández Franco; la ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Marianna Saldívar; la gerente de Gestión Financiera del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Teodora Recalde de Spinzi; la viceministra de Comunicación del MITIC, Alejandra Duarte Albospino; y el presidente de Petropar, William Wilka.

Por el sector empresarial firmaron César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros Área Metropolitana (Cetrapam); Esteban Dávalos Meyer, titular de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama); y Freddy González, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetram).

Lea más: Levantan paro de buses tras acuerdo entre el Gobierno y transportistas

Pago de compensación, subsidios y revisión de los cálculos del Viceministerio de Transporte

Entre los principales compromisos asumidos por el Gobierno figura el pago de las compensaciones pendientes a las empresas operadoras de transporte, previsto para hoy 30 de marzo de 2026.

De acuerdo con los cálculos del Viceministerio de Transporte (VMT), deben pagar US$ 3,1 millones por compensaciones, correspondientes a las tarifas técnicas del pasaje actualizadas de enero a octubre de 2025, que no fueron cubiertas con la tarifa promedio semestral utilizada para el pago del subsidio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el VMT se comprometió a gestionar y efectivizar el pago del subsidio operativo correspondiente a febrero de 2026 a más tardar el 8 de abril, mientras que el subsidio de marzo deberá abonarse hasta el 4 de mayo, con la posibilidad de realizar un segundo desembolso en ese mismo mes.

Lea más: Paro de buses: VMT enfatiza que colectiveros no tienen poder de decisión sobre compensaciones

En cuanto a la compensación reconocida dentro de la tarifa técnica, y cuyo desembolso ya se concretará en la fecha, las partes acordaron iniciar la revisión de los precios de chasis y carrocerías correspondientes al periodo de enero a octubre de 2025, aprobados por la Resolución MOPC N° 455/2026. El proceso se desarrollará en el marco del Consejo Asesor de Tarifas, conforme a lo establecido en la Resolución GVMT N° 23, emitida el 29 de marzo de 2026.

Petropar se comprometió a proveer hasta 2000 metros cúbicos de combustible al sector por mes

Otro de los puntos establece que el Gobierno, a través de Petropar, propone facilitar la provisión de combustible a las empresas del transporte metropolitano, en un rango de entre 1.000 y 2.000 metros cúbicos mensuales, por un período de hasta tres meses, mediante mecanismos a acordar con emblemas privados.

Lea más: Paro de buses: VMT advierte que transporte es “imprescindible” y amenaza con sanciones

Además, el VMT entregó a los gremios una copia del trabajo elaborado por la Asociación Nacional del Transporte Público (ANTP) de Brasil, sobre la metodología de cálculo de la tarifa técnica, para su análisis. Los gremios exigen que este trabajo se utilice para el cálculo de las tarifas del pasaje.

Finalmente, se acordó prorrogar la aplicación de la Resolución GVMT N° 120, extendiendo la etapa de implementación parcial con ajustes y procesos de capacitación. Dicha resolución debe permitir un monitoreo más preciso y en tiempo real de la operación de los buses a través de incorporación tecnología GPS, análisis de datos y validaciones georreferenciadas.