Incapacidad de pago: INC vuelve a recalendarizar deuda por bonos fallidos

El Ejecutivo, a través del Decreto N° 5685 del 25 de marzo, modificó nuevamente el calendario de pagos de la Industria Nacional del Cemento (INC), ante la imposibilidad de cumplir con el servicio de la deuda proveniente de la emisión de bonos soberanos en 2014, cuyas inversiones fueron un fracaso.

Con este decreto se modifican los anexos del Decreto N° 9169/2023, con el cual ya se había reestructurado el pago.

El nuevo documento explica que la INC, mediante notas presentadas el año pasado, solicitó la reestructuración del cronograma de pagos de los compromisos vencidos y por vencer, derivados del convenio de préstamo suscripto con el Ministerio de Economía y Finanzas (ex Ministerio de Hacienda).

La estatal ya acumulaba deudas por más de US$ 6 millones. Con la nueva reestructuración, la INC deberá abonar desde abril de este año US$ 75.181 mensuales en concepto de intereses, monto que subirá a US$ US$ 291.374 desde 2028 y a US$ 408.700 desde 2029 hasta el pago total en 2044.

La amortización del capital se comenzará en agosto de 2035, con un pago anual de US$ 6,7 millones hasta completar los desembolsos del capital, que suman US$ 67 millones.

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Deuda de bonos emitidos en 2014

En 2014, el gobierno del entonces presidente Horacio Cartes colocó bonos soberanos por US$ 1.000 millones, a una tasa de interés del 6,1%, pagos semestrales y un plazo de 30 años.

De los recursos captados, el entonces Ministerio de Hacienda canalizó US$ 67 millones a la INC, que debía pagar intereses semestrales y luego el capital al vencimiento, según un calendario de pagos anual. A esta suma se agregaron otros US$ 13 millones, totalizando US$ 80 millones invertidos en la cementera, que no tuvieron los resultados anunciados.

En ese entonces, el ministro de Hacienda era Germán Rojas y el presidente de la INC, Jorge Méndez, quien hoy se desempeña como gerente general de Cementos Concepción (Cecon), empresa ligada al grupo Cartes.

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Inversiones que fracasaron

De los US$ 80 millones invertidos, US$ 67 millones correspondieron a la emisión de bonos y US$ 13 millones a inyecciones adicionales durante el gobierno de Cartes, sin que los proyectos generaran los resultados previstos.

Los recursos otorgados a la estatal se destinaron al cambio de combustible del horno de clinker en su planta de Vallemí, Concepción, además de la adquisición de equipos de cantera, reacondicionamiento del molino de cemento, entre otros, con el objetivo de reducir costos de producción y hacer más competitivo el cemento en el mercado nacional.

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Se esperaba aumentar la producción de 50.000 a 90.000 bolsas de cemento por día, pero el plan nunca se cumplió. Actualmente, la producción es incluso menor que antes de recibir los US$ 80 millones.

El plan contemplaba ahorros de US$ 20 millones con el cambio de combustión, incremento de US$ 50 millones por nuevas embolsadoras y ahorro de US$ 10 millones con un secador de puzolana. La producción del horno debía aumentar de 2.000 a 2.200 toneladas de clinker por día y el despacho de cemento de 50.000 a al menos 90.000 bolsas diarias. Nada de esto se concretó.