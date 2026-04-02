Itaipú aprueba presupuesto de US$ 3.055 millones para 2026: ¿Cuánto gastará en empleados?

Itaipu Binacional -lado brasileño- publicó su presupuesto para 2026, señalando que son los niveles equivalentes a los establecidos para los años 2024 y 2025. “Esta decisión reafirma la política de tarifas moderadas, un principio orientado a garantizar precios justos de electricidad para los consumidores brasileños y paraguayos”, indica la publicación de la Margen Izquierda.

En la publicación de la binacional está el enlace del Presupuesto Económico Global 2026 (en pdf), en portugués.

A partir de allí, se puede ver que el Consejo de Administración de Itaipú Binacional formalizó el presupuesto para el ejercicio 2026 con la resolución (RCA-018/2024) del 9 de mayo de 2024, estableciendo un total de US$ 3.055,9 millones.

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La estructura financiera refleja la nueva realidad de la entidad tras la cancelación de su deuda histórica, volcando el grueso de sus recursos sobre la operación, mantenimiento y beneficios directos para los Estados socios.

Un punto llamativo del desglose presupuestario es la diferencia en el rubro de Personal. Mientras la Margen Izquierda (Brasil) prevé un gasto de US$ 178 millones, la Margen Derecha (Paraguay) presupuestó US$ 265,2 millones para el mismo concepto. Esta diferencia de US$ 87 millones indica una estructura de costos laborales más pesada en el lado paraguayo o una mayor cantidad de beneficios y contrataciones asignadas a dicha margen.

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El peso de ENBPar y la ANDE

De acuerdo con el Anexo I del presupuesto, los Ingresos Ordinarios por facturación, alcanzarán los US$ 2.807,5 millones. La distribución de este aporte refleja la realidad del consumo de energía:

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ENBPar (Brasil): Aportará US$ 2.144,2 millones , consolidándose como el principal pagador de la entidad.

ANDE (Paraguay): Tiene previsto un aporte de US$ 663,3 millones .

Cesión de Energía: Se presupuestan US$ 248,3 millones bajo este concepto, correspondientes a la compensación por la energía no consumida por Paraguay. Es decir, este es el monto que Brasil transfiere a Paraguay por su excedente de energía no utilizado.

Costo del servicio

El rubro más significativo del gasto es el Costo del servicio eléctrico, que iguala los ingresos ordinarios en US$ 2.807,5 millones. Dentro de este, los Gastos de Explotación suman US$ 2.170,4 millones, repartidos equitativamente entre ambas márgenes:

Tanto la Margen Derecha (Paraguay) como la Margen Izquierda (Brasil) dispondrán de US$ 1.085,2 millones cada una para su operación. Se destaca una inversión de US$ 41,7 millones por margen para la Actualización y Modernización Tecnológica de la Central Hidroeléctrica.

El presupuesto también contempla los componentes del Anexo C, que ascienden a US$ 637,7 millones. El ítem más relevante aquí son los Royalties, estimados en US$ 533,3 millones a ser distribuidos entre los Estados socios.

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Una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales, según recuerda cada mes la binacional al informar cuánto ingresó al país desde Itaipú.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.

El rubro “Servicio de la Deuda” figura con US$ 26,6 millones, sin dar detalles al respecto.

El presupuesto también prevé recursos para la ANDE. Bajo el rubro de “Recursos de Terceros”, se incluyen convenios para el refuerzo del sistema eléctrico en el Alto Paraná, específicamente en línea de transmisión de 66 kV y en la Subestación Itakyry de 220 kV, pero llamativamente no figuran las cifras que se destinarán a estos proyectos.