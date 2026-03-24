Itaipú: Gobierno busca mantener la cesión de energía por si necesite importar del Brasil

En una conferencia de prensa brindada ayer en Mburuvicha Róga, tras la comitiva oficial por Brasil, el ministro de Gabinete y jefe del equipo técnico negociador de Itaipú, Javier Giménez, habló de la necesidad de conservar la “cesión” de energía de Itaipú en la negociación del Anexo C.

Señaló que la idea “es habilitar dentro del Anexo C, la posibilidad de que cada país pueda vender, especialmente Paraguay, la energía que compre, en el mercado libre brasilero”.

Al referirse a esta venta, trajo a colación el acuerdo firmado con Brasil en abril del 2024, en el que se señala que “Paraguay tendrá la posibilidad, de inmediato,de vender su energía al mercado libre brasileño, de acuerdo con las normas actualmente vigentes en el Brasil”.

Lea más: Itaipú: “Término medio” de la tarifa debe financiar nuevas fuentes de generación

Recordó que la ANDE hizo una licitación el año pasado, en donde pretendía vender 100 MW de la Central Acaray, pero que finalmente fracasó porque los precios que se ofrecieron por esa energía fueron muy bajos.

Sin embargo, dijo que “la idea es mantener ese canal (la venta directa al mercado brasileño), y eso va a estar en la revisión”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, cabe recordar que en ese mismo acuerdo citado por el ministro Giménez, “las partes se comprometen, en la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú, que la parte paraguaya de la energía de Itaipú, no consumida por el Paraguay, podrá ser vendida libremente al mercado brasileño por el Paraguay”.

Asimismo, el negociador del Anexo C por parte de Paraguay, dijo que también se busca “mantener la figura de la cesión”. Al respecto, mencionó que esta cesión “va a ser importante para Paraguay el día de mañana, porque durante mucho tiempo Brasil compró esa energía bajo la figura de la cesión y Paraguay debería tener el mismo derecho cuando deje este escenario, que nunca antes nos imaginamos, que era de que nos deje de sobrar energía”.

Lea más: Negociación “compleja” e “histórica” impide firmar ya el acuerdo de Itaipú, dice Gobierno

Enfatizó en que más adelante “se puede dar la inversa”. “Se puede dar de que Paraguay necesite comprar la energía bajo la figura de cesión, del 50% que le corresponde a Brasil, y que venga Paraguay”, manifestó.

Acerca del cambio de roles histórico, expresó que “ese va a ser un gran día porque va a significar que Paraguay utiliza el 50% de su capacidad, que de hecho hoy puede utilizar, pero que creció tanto en industria, en empleo, en inversiones, que ahora le toca la puerta a Brasil y le dice: ‘ahora necesito tu parte de la torta’”.

Esta postura apunta a que el país no pierda el acceso preferencial a la potencia producida por la hidroeléctrica una vez que su cuota del 50% sea totalmente absorbida por la industria y el consumo doméstico.

Según los cálculos expuestos por Giménez, el crecimiento de la demanda interna, que avanza a un ritmo de entre el 12,5% y el 18% en los dos últimos años, provocará que el periodo de “energía sobrante” se extinga en un plazo estimado de ocho años.

Lea más: Sin declaración conjunta: Peña y Lula cierran reunión bilateral sin acuerdo sobre el Anexo C

¿Por qué se suspendió la declaración conjunta de Peña y Lula?

Respecto a la sorpresiva suspensión de la declaración conjunta prevista entre los presidentes Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva tras su reunión bilateral, el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, aclaró que la cancelación respondió estrictamente a limitaciones de agenda.

Según explicó el funcionario, el protocolo estaba supeditado al desarrollo del evento internacional COP-15 en Campo Grande, y la falta de tiempo impidió que ambos mandatarios brindaran un mensaje unificado. “La declaración conjunta estaba a verse de acuerdo al tiempo (...) no se dio el tiempo, nada más por eso no se dio la declaración”, puntualizó Grance para disipar rumores sobre posibles trabas en el diálogo.

Grance señaló que, ante la premura del cronograma, los voceros y ministros de ambos países “son los que se iban a encargar posteriormente de informar al respecto”. De esta manera, el Ejecutivo paraguayo dejó en manos del canciller Rubén Ramírez y el ministro Javier Giménez, la tarea de informar sobre el encuentro.

En ese sentido, el canciller anunció que se visitarán mutuamente Peña y Lula este año, pero con fechas aún a confirmar.