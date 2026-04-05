“No hay Caja Fiscal que aguante”: Cerneco insiste en elevar la edad de jubilación

Tras pasar por el Congreso y obtener el visto bueno final del Ejecutivo, este abril comenzó a regir la aplicación de la reforma de la Caja Fiscal. Sin embargo, la iniciativa sigue teniendo cuestionamientos por parte de distintos gremios por ser una alternativa “light” aprobada a la prevista inicialmente.

Esto a que la normativa, estipula que los magistrados judiciales y docentes deben contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad, accediendo a una tasa de sustitución (monto de la jubilación) del 78%, cifra que podría elevarse al 90%, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios.

Insistir en reformas

Enrique Bendaña, presidente de Cerneco, se refirió a la reforma de la Caja Fiscal y reconoció que “se hizo algo, pero no lo suficiente”. Consideró que no se puede “parar la situación en donde se está”, por lo que sostuvo que se debe seguir insistiendo en las reformas.

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Señaló que es crucial concientizar a la ciudadanía sobre la situación del sistema, incluso frente a la oposición de sectores como el magisterio y docente al aumento de la edad de jubilación, que su criterio, debe elevarse.

“Es un tema que el Congreso no solucionó. Todos estamos preocupados y debemos seguir insistiendo en este tema, no solo desde Cerneco, sino desde los otros gremios, porque si quiebran las cajas, todo el esfuerzo del Gobierno para conseguir fondos irá a la caja de jubilación”, expresó.

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La caja de jubilaciones pública: “Un barril sin fondo”

Bendaña indicó que en su momento invitaron al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, a quien calificó como alguien que “está realizando un buen trabajo” por el aumento de la recaudación. Sin embargo, advirtió que esos recursos terminan yendo a “un barril sin fondo”.

Sostuvo que, de continuar esta situación, las deudas de las cajas de jubilación podrían multiplicarse dos, tres o hasta nueve veces. “La DNIT trabaja, pero no dará abasto para todo lo que significa un sistema de jubilación público que estaría en quiebra”, señaló.

Para Bendaña, este es uno de los puntos que deben ser abordados con las autoridades actuales y las futuras. Enfatizó que se debe dialogar con los sectores involucrados, especialmente en lo relativo a la edad de jubilación, que consideró un tema clave debido a que algunos sectores se retiran a edades tempranas.

“No hay Caja Fiscal que aguante el peso de un sistema en donde la gente se jubile a los 40 o 50 años. Es una situación que no tiene nombre, es grave”, afirmó.

Utilidades de Reservas de empresas

Por otro lado, se refirió a la propuesta del Ejecutivo de regular la distribución de utilidades en las empresas. En ese sentido, señaló que los gremios empresariales "no ven con buenos ojos" la iniciativa, ya que consideran importante que las firmas mantengan reservas y advirtieron que, con este esquema, podrían quedar sin respaldo financiero.

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“Es muy malo que las empresas estén con reservas cero, es peligroso. No estamos completamente de acuerdo con esta situación. Debemos sentarnos con el sector público a analizar bien las cosas y hacerlo con mucho cuidado y patriotismo”, concluyó.