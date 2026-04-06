Arrancó el “Hot Sale” con mayor participación de mipymes y ofertas de hasta 60%

Arrancó este lunes oficialmente el Hot Sale, la fiesta de descuentos online que se realizará hasta el 8 de abril, organizada por la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace). En el marco de la iniciativa, en más de 89 tiendas habrá ofertas exclusivas y promociones en una amplia variedad de productos y servicios, a través de las principales plataformas de comercio electrónico del país.

Durante 72 horas, las tiendas adheridas contarán con productos en categorías como tecnología, moda, hogar, deportes y belleza, entre otros. Los descuentos alcanzan hasta el 60%, fijados por cada local, según reportó el gremio.

Volumen de negocios proyectado

El vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), Pablo Díaz, manifestó a ABC que en lo que respecta al volumen de negocios, en apenas tres días, se generaron ventas por encima de US$ 5,4 millones. Para este 2026, la expectativa es superar los US$ 6 millones.

“Viene creciendo a tasas superiores al 50% anual y, además, algunas empresas aumentan sus ventas hasta en 190% durante el evento. Es, en la práctica, una fiesta de ventas que marca el ritmo del año comercial digital”, concluyó.

Participación gratuita

En esa línea, añadió que este año se habilitó la participación gratuita para nuevos socios, lo que apunta a incrementar significativamente su presencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Nueva edición del “Hot Sale” llega con descuentos y foco en mipymes

En cuanto a la inclusión digital de las mipymes, indicó que es probablemente el cambio más importante de esta edición, ya que reduce la barrera de entrada al e-commerce, permite competir en igualdad de condiciones con grandes empresas y obliga al sector a formalizarse digitalmente, al requerir necesariamente una tienda online propia.

“Entre las nuevas microempresas participantes podemos citar aproximadamente 10, lo que nos da un total de 56, contando las que ya venían formando parte de la iniciativa”, apuntó Díaz.

Rubro de consumo masivo y alta rotación

El vicepresidente añadió que las microempresas están ingresando principalmente en categorías de consumo masivo y alta rotación, donde el e-commerce ya está consolidado.

En tanto, respecto al impacto estructural, sostuvo que el evento busca acelerar la transformación digital real-no solo vender por redes-, generar una primera experiencia de venta online masiva y ampliar el acceso a nuevos mercados y clientes. “No son solo ventas de tres días, es una puerta de entrada al ecosistema digital formal para cientos de mipymes”, acotó.

En términos estratégicos, señaló que este tipo de iniciativas acelera el consumo digital, genera tráfico masivo hacia tiendas locales y fortalece la confianza del consumidor en el e-commerce paraguayo.

Lea más: Descuentos reales y entrega en menos de 24 horas con el Hot Sale 2026 de Central Shop

<br>