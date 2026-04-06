Esto dice la UIP sobre dar día libre pago al trabajador por cumpleaños

Este lunes, la Comisión de Legislación del Senado decidió cajonear y postergar sin plazo el proyecto de ley que proponía establecer un día de licencia laboral remunerada por cumpleaños para trabajadores del sector público y privado, en medio de fuertes cuestionamientos políticos y empresariales.

Uno de los sectores que rechaza la propuesta es la UIP, ya que a su criterio, la idea “no se ajusta a la realidad económica y productiva del Paraguay”.

Como parte de su argumento sostiene que Paraguay “enfrenta” desafíos en lo que refiere a la productividad laboral, que nuevamente -según la Unión-, se encuentra por debajo de los niveles que se registran en otros países de la región.

“La adopción de medidas que no contemplan estas brechas estructurales podría afectar negativamente la competitividad de las empresas, la generación de empleo formal y la sostenibilidad de las actividades productivas”, agrega.

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Falta de diálogo entre sectores

Asimismo, dice que es “preocupante que esta iniciativa haya sido impulsada sin un proceso previo de diálogo y consenso entre los actores involucrados”, aunque hoy no participaron de la reunión de la reunión de la Comisión de Legislación del Senado.

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Por otra parte, asegura que el día libre por cumpleaños ya es una práctica que se realiza en distintas empresas, aunque esto es voluntario y conforme a sus “realidades operativas y capacidades organizativas”.

“Avanzar en su regulación obligatoria no solo limita la flexibilidad empresarial, sino que además representa un uso ineficiente del tiempo legislativo y de los recursos institucionales”, menciona y esto fue contestado hoy por la senadora Celeste Amarilla, quien también criticó la ausencia del gremio.

“¿Qué se cree Duarte para decidir si usamos bien o mal nuestro tiempo? Encima no viene y manda una nota ofensiva”, reclamó.

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