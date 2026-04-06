Comisión cajonea proyecto de licencia por cumpleaños tras críticas y ausencia de ministros

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) lanzó duras críticas por la falta de autoridades del Ejecutivo y el tono de la postura empresarial.

“Este es el Senado de la Nación. La próxima vez no se les recibe si no vienen”, expresó en alusión al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

También cuestionó al titular de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, quien calificó el proyecto como un uso ineficiente del tiempo legislativo.

“¿Qué se cree Duarte para decidir si usamos bien o mal nuestro tiempo? Encima no viene y manda una nota ofensiva”, reclamó.

En la misma línea, el senador Eduardo Nakayama (independiente) también pidió dejar constancia de la ausencia de Riquelme y Recalde.

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Nakayama impulsa postergación y ajustes para mipymes

Nakayama propuso postergar sine die el proyecto para introducir modificaciones, especialmente en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), postura que fue acompañada por el senador Ignacio Iramain (independiente).

El legislador planteó incluso excluir o dar un tratamiento especial a este sector. “Una gran empresa puede absorber esto, pero para un pequeño comercio con pocos empleados puede dificultar su funcionamiento”, advirtió.

Agregó que existen empresas que ya otorgan este beneficio de manera voluntaria y sugirió alternativas como medio día libre o esquemas diferenciados.

Postura del MIC: riesgo a la competitividad

Desde el Ministerio de Industria y Comercio manifestaron su rechazo a la iniciativa, argumentando que afectaría especialmente a las mipymes.

El viceministro Gustavo Jiménez señaló que la medida podría impactar en la competitividad debido a la reducida cantidad de trabajadores en muchas empresas.

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“Al estar limitadas a pocos trabajadores, la competitividad se puede ver afectada”, indicó.

Además, sostuvo que este tipo de beneficios debería acordarse directamente entre empleador y trabajador, sin imposición legal.

Trabajo: “difícil legislar sobre preferencias personales”

Por su parte, el viceministro César Segovia coincidió en que el proyecto es complejo de regular. “El trabajador está más tiempo en su trabajo o buena parte del tiempo en su trabajo y hace relaciones de amistad en ese ámbito y a veces el trabajador prefiere festejar su cumpleaños ya sea después del trabajo o dentro del trabajo”, dijo.

También recordó que recientemente se incorporaron cuatro nuevos feriados, lo que ya impacta en la dinámica laboral.

Desde la Unión Industrial Paraguaya, Duarte reiteró su rechazo, afirmando que la propuesta no se ajusta a la realidad económica del país. Advirtió que podría afectar la productividad, el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas.

“Representa un uso ineficiente del tiempo legislativo y de sus recursos institucionales”, sostuvo.

Soroka defiende el proyecto: “busca humanizar el trabajo”

El autor de la iniciativa, el senador Colym Soroka (ANR, disidente), defendió la propuesta señalando que apunta a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

“El proyecto busca humanizar la situación laboral y centrarse en la dignidad humana”, afirmó.

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Soroka cuestionó además la postura del MIC y del Ministerio de Trabajo, señalando que no están del lado del trabajador. “Parece que queremos decir que el trabajador solo debe trabajar. Así vamos enfermando a la nación”, expresó, aludiendo incluso al impacto en la salud mental.

Debate expone tensiones entre sector político y empresarial

El tratamiento del proyecto dejó en evidencia tensiones entre legisladores, el Ejecutivo y el sector empresarial, en un contexto donde también se debate la modernización del trabajo.

Amarilla, incluso, defendió la iniciativa señalando que en el mundo se discuten jornadas más cortas y mejores condiciones laborales.

“¿Cuánto se va a perder por un día libre?”, cuestionó.

Por ahora, el proyecto quedó sin plazo de tratamiento, a la espera de ajustes y de un eventual nuevo consenso entre los sectores involucrados.