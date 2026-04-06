¿Día libre pago por cumpleaños? Esto dice el viceministro de Trabajo

Este lunes, representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social acudieron al Congreso Nacional para discutir con la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores un proyecto de ley presentado por el senador Colym Soroka (ANR, Partido Colorado) que plantea que se otorgue una licencia laboral remunerada a cada trabajador de los sectores público y privado en el día de su cumpleaños o el día hábil posterior.

En conversación con ABC Color, el viceministro de Trabajo, César Segovia, opinó que la propuesta legislativa es “una iniciativa loable”, pero manifestó que el Ministerio de Trabajo no acompañaría la propuesta.

El viceministro Segovia argumentó que la negociación sobre el día libre remunerado por cumpleaños -que algunas empresas del sector privado ya otorgan– debe darse “en el ámbito de la negociación colectiva o individual” entre los trabajadores y sus empleadores.

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“Nos parece más factible que el trabajador negocie”, dijo. “Nos preocupa que aisladamente por ley se fijen cuestiones que hacen a la relación patrón-trabajador”.

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Agregó que se debe tener en cuenta el “contexto general” de los días libres para los trabajadores y recordó que el año pasado se aprobó por ley la adición de cuatro nuevos feriados al calendario paraguayo: uno fijo (el 20 de junio, Día de Jura de la Constitución Nacional) y tres extraordinarios que el Presidente de la República puede designar a discreción.

Opinó también que “muchos trabajadores prefieren pasar el día de su cumpleaños con sus compañeros de trabajo, con quienes pasan mucho tiempo”.

El Ministerio de Industria y Comercio también se manifestó en contra del proyecto de ley.

Ajuste del salario mínimo

En otro punto, el viceministro Segovia habló de un análisis en curso para estudiar la posibilidad de cambiar los parámetros por los cuales se establece cada año el ajuste del salario mínimo en Paraguay.

Actualmente, el salario mínimo se ajusta cada año según la variación de la inflación calculada en base al Índice de Precios del Consumidor, un indicador que el propio Ministerio de Trabajo ha admitido no refleja adecuadamente el incremento del costo de vida para los trabajadores.

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“El índice de precios del consumidor no es la herramienta más válida, no mide lo que el trabajador utiliza”, dijo el viceministro.

Segovia dijo que se están analizando alternativas como incorporar al cálculo del salario mínimo el Producto Interno Bruto del país.

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Agregó que el Ministerio de Trabajo planea convocar al Consejo Nacional del Salario Mínimo y al Consejo Consultivo Tripartito en la primera quincena de este mes para buscar consensuar un proyecto único de ajuste del salario.