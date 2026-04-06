Ganancias de bancos crecen y alcanzaron US$ 134 millones en el primer bimestre del año

De acuerdo con los datos del boletín financiero de la Superintendencia de Bancos (SIB) , las 17 entidades bancarias sumaron en el segundo mes del año, utilidades por G. 876.057 millones (US$ 134 millones al cambio actual de G. 6.500), evidenciándose un repunte del 4% en comparación al mismo mes del año 2025, cuando las ganancias llegaron a G. 840.769 millones (US$ 106 millones.

La expectativa del sector financiero es que las ganancias sigan acompañando la dinámica de la economía, en un año en el que se espera nuevamente un desempeño positivo con un crecimiento del 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB)y una dinámica favorable del consumo. En el 2025, las ganancias del sector bancario fueron de G. 5,7 billones (US$ 863 millones), que representó un incremento del 8% en comparación al periodo 2024, en un periodo en que la economía creció 6,6%.

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Estos beneficios de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), comisiones por los préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados al público.

Las entidades bancarias obtuvieron ingresos de G. 158.996 millones (US$ 24 millones) en concepto de interés por la captación de los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del Banco Central del Paraguay (BCP) entre enero y febrero del presente año, y aunque el monto del interés se redujo en el último año, sigue siendo una entrada importante de ingresos para las entidades bancarias y sin mayores riesgos, en comparación a la colocación de recursos al público (créditos).

¿Cuáles fueron las entidades con mayores ganancias?

Las entidades con mayores ganancias hasta febrero son: