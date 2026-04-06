Transferencias de recursos públicos crecen 11,1% y superan los US$ 1.200 millones

Al considerar los componentes más vinculados a la rigidez del gasto público, se observa que los Servicios Personales, las Jubilaciones y Pensiones y la Deuda concentran en conjunto G. 6,355 billones al cierre de febrero de 2026. Este monto equivale a aproximadamente 78,5% del total de transferencias, lo que evidencia un elevado grado de rigidez presupuestaria, dado que estos componentes presentan una baja flexibilidad en el corto plazo. Si se incorpora el rubro de transferencias, el total asciende a G. 7,347 billones, alcanzando cerca de 90,7% del gasto total.

En línea con lo anterior, el principal impulso proviene de las Transferencias, que alcanzan G. 991.755 millones con una variación interanual de 111,9%, el mayor crecimiento dentro de toda la estructura, resultado que sugiere una mayor asignación de recursos hacia programas sociales específicos o entidades descentralizadas, lo que refuerza el rol de este componente como mecanismo de redistribución dentro del gasto público.

Otro rubro con una expansión destacada corresponde a Alimentos, que registra un incremento de 43,1%, al pasar de G. 19.038 millones a G. 27.236 millones. Aunque su peso relativo es menor dentro del total, la magnitud de la variación refleja un ajuste relevante en este tipo de gasto, posiblemente asociado a políticas de asistencia o provisión de bienes esenciales.

En la misma línea, el componente de Deuda muestra un aumento de 33,0%, alcanzando G. 1,263 billones, comportamiento que evidencia una mayor presión en el servicio de obligaciones financieras, lo que puede vincularse a condiciones de financiamiento más exigentes o a un mayor volumen de compromisos asumidos previamente. Este rubro se posiciona como uno de los de mayor incidencia dentro del total, lo que refuerza su importancia en la dinámica del gasto público.

Por su parte, los Servicios Personales, que constituyen el principal componente del gasto, se sitúan en G. 3,587 billones con un incremento de 10,8%. Este resultado acompaña la expansión general del presupuesto y refleja ajustes en remuneraciones o ampliaciones en la estructura del empleo público. En términos absolutos, este rubro explica una parte significativa del aumento total, con una variación de G. 349.586 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, las Jubilaciones y Pensiones registran un crecimiento de 11,1%, alcanzando G. 1,505 billones, comportamiento que mantiene una trayectoria consistente con la evolución de este tipo de obligaciones, que suelen presentar incrementos sostenidos debido a factores demográficos y ajustes normativos.

En contraste, algunos componentes muestran caídas importantes. Las Inversiones presentan la mayor reducción, con una contracción de 60,8%, al pasar de G. 732.075 millones a G. 286.624 millones. Esta disminución implica un ajuste considerable en el gasto de capital, lo que ya tiene implicancias en la ejecución de proyectos de infraestructura y en la expansión de la capacidad productiva del Estado.

De igual forma, los combustibles registran una caída de 52,1%, mientras que los medicamentos disminuyen 28,7%. Estas reducciones podrían responder a menores requerimientos de compra, cambios en precios internacionales o ajustes en la política de adquisiciones.

Los servicios básicos también muestran una disminución de 12,4%, aunque su incidencia dentro del total es limitada. En contraste, el rubro de otros gastos presenta un aumento de 12,6%, alcanzando G. 178.111 millones, lo que sugiere una expansión moderada en conceptos diversos no clasificados en categorías principales.

En conjunto, la dinámica de los recursos públicos transferidos refuerza la idea de una estructura presupuestaria altamente comprometida, en la que la mayor parte de los fondos se destina a obligaciones recurrentes o de difícil ajuste. En este contexto, el margen para reasignar gasto hacia áreas como inversión o políticas contracíclicas se reduce, condicionando la capacidad de respuesta ante cambios en el entorno económico. Al mismo tiempo, se observa una reconfiguración interna con una fuerte reducción en inversiones, lo que plantea interrogantes sobre la composición del gasto y sus efectos en el mediano plazo.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones