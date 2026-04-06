Usuarios indican que tendrán que reajustar el bolsillo, tras nueva suba de los combustibles

En lo que va de 2026, los emblemas privados han aplicado una serie de reajustes consecutivos en respuesta a la inestabilidad del mercado internacional por la crisis en Medio Oriente.

En menos de 15 días, se llevó a cabo un tercer reajuste en los costos de los diferentes combustibles, mientras que Petropar también volvería a ajustar sus precios al alza tras la Semana Santa.

El reajuste, en esta ocasión, fue de hasta G. 500 por litro en el caso de las naftas y de hasta G. 1.010 por litro en el diésel, debido al aumento de los precios internacionales. Emblemas como Fuelpar, Integral, Enex y Copeg ya aplicaron los nuevos valores.

Por su parte, otros emblemas de mayor tamaño, como Petrobras, anunciaron que desde hoy también reajustarán sus precios, con subas de G. 500 por litro en las naftas y de G. 950 en el diésel.

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“Nosotros tenemos que reajustar el bolsillo”, fue la expresión de una de las personas que se encontraban en una de las estaciones de servicios cargando combustible, ante la consulta sobre lo que significa este nuevo incremento.

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“No pensé que iba a subir tan rápido. A mí me afecta bastante porque trabajo con camiones, el flete es poco y con esto vamos a tener subir el precio del servicio”, expresó Marcos Sanguina al momento de recargar su camión.

Los precios aproximados en los servicentros

Tras el ajuste, los precios en estaciones privadas más pequeñas quedaron aproximadamente de la siguiente manera: