ANDE busca reducir pérdidas y morosidad en San Pedro del Paraná

Para este operativo de control y regularización del suministro eléctrico en San Pedro del Paraná, la ANDE despliega más de 34 funcionarios, organizados en 22 cuadrillas de trabajo, que estarán abocados a tareas de verificación de suministros, detección de conexiones irregulares y normalización de instalaciones eléctricas, según anunció.

Durante el desarrollo de las actividades prevén la ejecución de aproximadamente 3.145 órdenes de trabajo, que incluyen inspecciones técnicas, regularización de suministros, retiro de conexiones clandestinas y acciones comerciales orientadas a la normalización del servicio.

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Estas acciones se realizan en el marco de la Ley N.º 7300 de Protección del Sistema Eléctrico Nacional, que establece sanciones para las conexiones irregulares, la manipulación de medidores y otras prácticas que afectan la correcta prestación del servicio eléctrico.

“La ANDE recuerda a los usuarios la importancia de mantener sus instalaciones regularizadas y al día con el pago de sus facturas, a fin de evitar inconvenientes en el suministro y contribuir al funcionamiento eficiente y seguro del sistema eléctrico”, indican en su publicación en redes sociales.