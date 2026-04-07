Estas son las calles que deben asfaltarse en Central, pero están paradas por falta de presupuesto, afirman

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, intentó negar este martes la paralización de las obras del Plan Central 3, que abarcan localidades como Itá, Lambaré, Itauguá, Ypacaraí, Luque y Nueva Asunción, distribuidas en cinco lotes.

Se trata de casi 85 kilómetros de pavimentación, adjudicadas por más de G. 190.500 millones, para mejorar calles de cinco ciudades de Central y una de Presidente Hayes, y forma parte de la lista de las 17 obras paralizadas en este momento, según los gremios de la construcción, aunque el MOPC lo niega.

“Hay una mención (entre las obras paradas) a un programa que llamamos Plan Central, de pavimentación en el departamento Central. Se habla de que están suspendidas, pero no hay suspensión de obras; están en desarrollo de proyecto ejecutivo y no tienen orden de inicio todavía. Entonces, no se puede contabilizar como obra suspendida porque no tiene orden de inicio”, afirmó.

Sin embargo, la propia ministra había anunciado enero último, junto con el presidente Santiago Peña, la firma de los contratos y el inicio de los trabajos en Itaguá.

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Obra no tiene presupuesto, según Capaco

Sin embargo, los trabajos siguen avanzar hasta ahora debido a que ni siquiera se pagó el anticipo, por falta de presupuesto.

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Así lo confirmó el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke. “No tiene presupuesto. Por eso no dan anticipo ni orden de inicio”, sostuvo, al tiempo de señalar que estos tramos son considerados como obras “políticas”.

Empero, Centurión insistió en que los proyectos siguen su curso. “Están dentro de su cronograma de desarrollo del proyecto ejecutivo y deben iniciar en abril. La obra está dentro del plazo y del proceso de revisión”, expresó, minimizando los cuestionamientos sobre la falta de avance (vea los tramos que serán asfaltados en el documento adjunto).

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Detalle de los lotes

Las obras del Plan Central 3 se dividen en cinco lotes. El Lote 1 fue adjudicado al ingeniero Miguel Ángel Chaves Hausman por G. 43.702 millones (IVA incluido). El Lote 2 corresponde a Constructora Feldmann S.A., por G. 38.474 millones.

El Lote 3 fue otorgado al Consorcio Centro Sur, integrado por Covipa y Chávez Construcciones, por G. 21.444 millones. El Lote 4 quedó en manos de Iniciativas Constructivas S.A., por G. 21.332 millones, mientras que el Lote 5 fue adjudicado a LT S.A., por G. 65.601 millones.

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Alcance de las obras

En Lambaré se prevé pavimentar 27,62 kilómetros, beneficiando a 127.150 habitantes. En Itauguá se intervendrán 25,77 kilómetros (93.213 personas) y en Ypacaraí, 11,05 kilómetros (21.030 beneficiarios).

En Luque, las obras abarcarán 10 kilómetros de la red vial, con impacto en 259.705 habitantes. En Nueva Asunción se intervendrán 9,08 kilómetros, beneficiando a unas 7.000 personas.

Estas intervenciones buscan mejorar la conectividad entre barrios y optimizar el acceso a las principales rutas del departamento.

El plan se complementa con los 134 kilómetros de pavimentación del Plan Central 2, actualmente en ejecución en Areguá, Capiatá, Guarambaré, Itá, Ñemby y San Lorenzo, y donde algunos tramos también tienen problemas para avanzar por la falta de pago del MOPC.