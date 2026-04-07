Gremio advierte que factoring será un “maquillaje contable” que pateará deudas hacia el futuro

La Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado (Caphie) cuestionó el mecanismo de factoring que impulsa el Gobierno para pagar a proveedores, porque se trata de un “maquillaje contable”, que no solucionará el problema estructural y solo trasladará la obligación a los próximos años.

Según el análisis del gremio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recurre a este esquema como “una estrategia de ingeniería financiera” para sostener la meta de déficit fiscal “bajo control”, en torno al 1,5% del PIB. El sistema prevé que bancos privados adelanten pagos a empresas constructoras y farmacéuticas, mientras el Estado reconoce la deuda, pero la cancela en cuotas de hasta tres años.

Desde Caphie alertan que “no deja de ser un maquillaje contable que traslada la obligación al futuro sin computarla plenamente en el balance inmediato”, lo que permite “mejorar” los indicadores fiscales en el corto plazo, pero mantiene el problema del impago crónico a proveedores del Estado.

Si bien Caphie reconoció que el factoring podría aliviar momentáneamente la falta de liquidez de las empresas, alertan que el costo se traslada hacia adelante, comprometiendo las finanzas públicas y generando una presión acumulada en los próximos ejercicios fiscales.

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Caja Fiscal presiona el gasto público

Caphie también alertó sobre el creciente peso de la Caja Fiscal. Al cierre de marzo, el uso de recursos del Tesoro para cubrir su déficit aumentó más de 22% interanual, absorbiendo fondos provenientes de impuestos que podrían destinarse a inversión pública o servicios esenciales.

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El gremio calificó esta situación como uno de los principales desequilibrios estructurales de las finanzas públicas, ante la falta de una reforma de fondo que permita corregir el sistema jubilatorio estatal.

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Más recaudación, pero sin liquidez

Pese a este escenario, asevera que la recaudación tributaria murdyts un crecimiento del 10,4% en marzo, superando los G. 3,4 billones, impulsada por el consumo interno y mejoras en la gestión de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

No obstante, este mayor ingreso contrasta con la falta de liquidez para cumplir con proveedores y con la reducción en los desembolsos para obras públicas, hecho que evidencia tensiones en la administración del gasto.

Inflación bajo control, pero con riesgos

En cuanto a la inflación, señaló que se mantiene dentro del rango meta, con una expectativa mensual del 0,5%. Sin embargo, el Banco Central del Paraguay (BCP) se mantiene cauteloso ante los posibles efectos de segunda vuelta, especialmente por el aumento de los costos logísticos y de insumos importados.

El principal riesgo, según el análisis, es que el encarecimiento de los combustibles, fletes e insumos agrícolas termine trasladándose a la canasta básica, afectando la estabilidad de precios en los próximos meses.

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Impacto externo y presión sobre costos

El gremio también advirtió sobre el complejo escenario internacional, marcado por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y su impacto en cierre del Estrecho de Ormuz. Advirtió que esta situación ya genera una suba de costos en insumos clave, como la urea, que aumentó 35%, y el azufre, con un alza del 40%.

Para Paraguay, como país agroexportador, esto implica una amenaza directa a la rentabilidad de su próxima zafra, en un contexto en el que, además se encarecen los combustibles reduce la disponibilidad de diésel a nivel mundial. Esto obliga a importar inflación energética, con efectos potenciales sobre el consumo interno.

En todo este contexto, Caphie advierte que el uso del factoring como herramienta para sostener las cuentas públicas podría aliviar la coyuntura, pero a costa de profundizar los desequilibrios fiscales en el mediano plazo.