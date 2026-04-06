Ejecutivo pone en vigencia reglamentación de la Maquila con foco en servicios e inversiones

Este lunes, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 7547/2025 de Maquila, aprobada en septiembre del año pasado, con la que -según la promesa oficial- se busca promover la generación de empleo formal y de calidad, además de incentivar el crecimiento de las exportaciones con mayor valor agregado nacional.

Entre los cambios incorporados por el Ejecutivo en esta nueva normativa, se incluye la incorporación de la maquila de servicios de manera expresa en la Ley, así como la devolución del 0,5% del IVA Crédito para empresas maquiladoras de servicios, lo que generará condiciones más atractivas para la inversión, según se espera.

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Asimismo, se amplía la gobernanza del sector con la inclusión de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) al Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME).

La firma de la reglamentación se llevó a cabo durante una visita del presidente Santiago Peña a la empresa maquiladora Blue Design América, en la ciudad de San Lorenzo. El mandatario señaló que está convencido de que este paso permitirá generar mayores beneficios y mejores condiciones para el sector.

Sostuvo que este paso se da tras dos años de discusión interna entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la DNIT y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues existían miradas distintas sobre cómo abordar los regímenes de inversión.

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Nueva Ley: un paso hacía lo que se quiere alcanzar

Peña señaló que la reglamentación y la aprobación de la nueva Ley de maquila representan “un paso más” hacia el Paraguay que se busca alcanzar, “un país que nos quiere ver trabajando”,dijo.

“Lo que estamos empezando a ver es parte de un proceso. Hoy estamos captando la atención a nivel internacional y ese prejuicio que se tenía de nosotros e incluso los propios paraguayos no creíamos que podíamos desarrollar una industria textil competitiva a nivel mundial, hoy estamos demostrando que sí podemos hacerlo”, señaló el mandatario.

Indicó que desarrollar todas las capacidades necesarias para atender este sector es un desafío importante, ya que no se trata únicamente del régimen tributario, sino también de la previsibilidad, la estabilidad económica y la predisposición del trabajador paraguayo.

La maquila, la transición del Paraguay

Peña también expresó que están dando un énfasis importante a la maquila, porque considera que la transición del Paraguay hacia una sociedad industrial viene de la mano de este sector.

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“El régimen de maquila es una gran herramienta para incorporar y atraer a empresarios locales y extranjeros, para ser competitivos, abrir mercados y, a partir de ahí, ir conquistando espacios como ya lo están haciendo”, detalló.

Paraguay será un país competitivo

Finalmente, se comprometió a seguir apoyando a las industrias y a los trabajadores paraguayos, porque está convencido de que, a pesar de todos los avances de las últimas dos décadas, lo que viene será aún mayor en los próximos 5, 10 y 15 años.

Además, permitirá ubicar a Paraguay como un país competitivo no solo por sus bajos costos de producción, sino por la alta calidad de los productos elaborados en el país.